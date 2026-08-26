Sobreviven Dos Personas a Accidente en Constituyentes, en Zona con Historial de Percances

Este martes un tráiler destrozó un auto compacto en el cruce de Constituyentes y Periférico, en la Ciudad de México.

El chofer del taxi de aplicación y su pasajera sobrevivieron milagrosamente al que se ha convertido en uno de los puntos más peligrosos de la red vial capitalina.

Desde hace varios años: la pendiente prolongada, combinada con la circulación de vehículos de carga pesada y la ausencia de medidas para reducir la velocidad antes del semáforo, ha provocado accidentes fatales una y otra vez.

Las autoridades han prometido soluciones, pero no han llegado.

Dos personas sobrevivieron al impacto de un tráiler a un taxi de aplicación en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El vehículo particular circulaba por avenida Constituyentes y fue impactado en la zona donde cruza el Periférico por un paso a desnivel, en la parte superior, hay un semáforo. El taxi quedó completamente destrozado y prensado con otro tráiler. El chofer y la pasajera presentaron únicamente lesiones leves.

La zona, localizada en la colonia San Miguel Chapultepec, tiene un historial de accidentes de tránsito que en muchas ocasiones han cobrado varias vidas.

Apenas el pasado 20 de mayo, alrededor de las 9 de la noche, un tráiler que se quedó sin frenos se impactó con nueve vehículos, el camión quedó empotrado en el muro de contención.

En 2019, la mañana del sábado 25 de mayo, el joven conductor de un camión de volteo con cascajo perdió el control de la unidad e impactó al auto en que viajaba una familia, justo en la pendiente de Constituyentes al cruce con Periférico.

En ese entonces declaró que tenía 5 días como chofer y no contaba con licencia.

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Sobre el caso, Margarita Vázquez, entonces subprocuradora de Averiguaciones Previas Desconcentradas, de la PGJCDMX precisó las personas que fallecieron:

"Dice que se queda sin frenos y en su camino arrolla un vehículo en el cual iban 8 personas, cinco de las cuales desgraciadamente perdieron la vida, tres niños están lesionados, todos eran familia"

Después de este incidente, el gobierno de la Ciudad de México colocó líneas logarítmicas y botones metálicos, diseñados para inducir la nueva velocidad máxima de 60 kilómetros por hora.

Los botones metálicos, conocidos popularmente como reductores de velocidad, advierten al automovilista de zonas donde debe disminuir la marcha como entronques o curvas peligrosas, sin embargo, en esta zona se encuentran desgastados.

En ese tiempo ya había antecedentes de otros impactos de transporte pesado.

La madrugada del 28 de agosto de 2018, una pipa cargada con cientos de litros de chapopote, quedó ladeada después de impactarse contra la barda de la Universidad del Valle de México en la colonia San Miguel Chapultepec, tras salir de Constituyentes.

Y la tarde del 26 de septiembre de 2017, una pipa que transportaba 40 mil litros de agua provocó una carambola con 18 automóviles que dejó un saldo de 5 personas muertas y 20 heridas.

Tras el choque, la pipa rompió la pared de un inmueble y quedó incrustada.

Con información de N+.

LECQ