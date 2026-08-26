Accidentes

Sobreviven Dos Personas a Accidente en Constituyentes, en Zona con Historial de Percances

La prolongada pendiente, combinada con la circulación de vehículos de carga pesada y la falta de medidas para reducir la velocidad antes del semáforo, han ocasionado accidentes mortales una y otra vez

Accidente en Constituyentes en la Ciudad de México.Auto accidentado en Constituyentes en la Ciudad de México. Foto: N+
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