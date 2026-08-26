Julio Rompe Récord de Detenciones de Migrantes Bajo Gobierno de Trump

En julio 2026, el gobierno de Donald Trump alcanzó la cifra mensual más alta de detenciones de personas migrantes en lo que va de su segundo mandato.

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), 49 mil 571 migrantes fueron arrestados, lo que equivale a unas mil 599 personas por día.

También supone un aumento de 15% respecto del mes anterior, cuando se ordenó la intensificación de los operativos.

Uno de los casos más recientes de detenciones de migrantes es el de una madre de origen ecuatoriano y su hija, quienes fueron detenidas por las autoridades migratorias dentro de un cuarto de hospital tras sobrevivir a un accidente automovilístico en Florida.

Testigos y reportes denunciaron que les retiraron las vías intravenosas para poder llevárselas bajo custodia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Gobierno de Trump Alcanza en Julio Cifra Más Alta de Detenciones de Migrantes

La detención de dos músicos cubanos también provocó reacciones en la comunidad cultural de Miami. Andy García Palacios fue arrestado durante una cita de rutina en Los Ángeles. Y el percusionista Degnis Bofill, ganador del Latin Grammy en 2022, fue detenido de manera sorpresiva en el Aeropuerto Internacional de Miami. Sus abogados confirmaron que ambos habían ingresado legalmente a Estados Unidos y contaban con solicitudes activas de asilo político.

Stephen Miller, asesor de Donald Trump y uno de los principales promotores de la campaña de deportaciones, había fijado la meta de que el ICE realizara un mínimo de 3 mil arrestos de migrantes por día.

Aunque la agencia disminuyó los operativos diarios en grandes ciudades, que habían provocado rechazo e intensas protestas en lugares como Minneapolis y Chicago, comenzó a apoyarse en agencias estatales y locales de estados como Texas y Florida, permitiendo que policías locales llevaran a cabo tareas migratorias. Esos dos estados sumaron casi 20 mil de las 50 mil detenciones reportadas en julio.

Además, aumentaron las revisiones de tráfico y la presencia de agentes en aeropuertos. De hecho, cerca de la mitad de los arrestos de julio pasado ocurrieron en esos contextos.

Los datos oficiales de ICE, analizados por organizaciones independientes, revelan que más de 50% de las personas arrestadas en julio no tenía antecedentes penales ni enfrentaba cargos criminales pendientes. Y de quienes sí tenían historial, una gran parte correspondía únicamente a infracciones menores, como faltas de tráfico.

Un mes antes de que Trump asumiera la presidencia, las detenciones por motivos de inmigración rondaban las 8 mil. Esa cifra estaba compuesta principalmente por inmigrantes trasladados desde cárceles estatales o municipales y entregados a ICE para su expulsión del país.

Con información de N+.

LECQ