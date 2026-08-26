Migración

Julio Rompe Récord de Detenciones de Migrantes Bajo Gobierno de Trump

Datos de ICE revelan que la mayoría de las detenciones fue a personas sin antecedente penales

Agentes del ICE aseguran la entrada del centro de detención Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey.Agentes del ICE aseguran la entrada del centro de detención Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey. Foto: Reuters | Archivo

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