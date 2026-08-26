Buscan a Dayana Hernández, Joven de 13 Años Desaparecida en Guadalajara

Dayana Andrea Hernández, de 13 años, es una adolescente que desapareció cuando salió de su casa en la colonia Del Fresno, en Guadalajara, por lo que su familia la busca desde entonces.

Fue el 22 de agosto cuando la menor desapareció; sus padres temen que pueda ser víctima del reclutamiento forzado, ya que perdieron todo el contacto con ella, motivo por el cual acudieron a la Fiscalía de Jalisco a realizar una denuncia.

“Mami, no sé dónde estás, Dayana, por favor regresa, hermosa, eras una niña, yo no sé por qué tomaste esa decisión, si yo confiaba mucho en ti, te necesito”, manifestó Griselda Hernández, la madre de Dayana.

El padre de Dayana, Vicente Hernández, tiene la esperanza de que su hija esté viva en algún lugar, ya que afirmó que salió de su casa tranquilamente.

“Te necesito, mamacita, aquí, vente a la casa, te extrañamos todos. Tu hermanito está desesperado, no quiere comer, entonces nos estamos desesperando mucho”, explicó Griselda.

El día de la desaparición, Dayana salió con cambios de ropa. Sus padres no quieren que su hija se vuelva un caso más de reclutamiento forzado.