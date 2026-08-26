Desaparecidos

Buscan a Dayana Hernández, Joven de 13 Años Desaparecida en Guadalajara

Una familia busca a su hija adolescente después de no saber nada de ella en la colonia Del Fresno; temen que sea víctima del reclutamiento forzado

Dayana HernándezDayana Hernández es buscada por su familia tras su desaparición en Guadalajara. Foto: N+

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Dayana Hernández, de 13 años, desapareció en Guadalajara. Su familia teme que sea víctima de reclutamiento forzado

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