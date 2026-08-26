Seguridad

Detienen a 'La Reina del Sur' Objetivo Prioritario en Tlaxcala

Durante un cateo a domicilio de Huamantla, fueron detenidas tres personas, entre ellas María Guadalupe 'N'.

La mujer estaría relacionada con "El Jarocho" detenido el mes pasado.La mujer estaría relacionada con "El Jarocho" detenido el mes pasado. Foto: Rommel Moreno

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María Guadalupe 'N' fue capturada en un operativo en Tlaxcala, junto con otras dos personas.

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