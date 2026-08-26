Detienen a 'La Reina del Sur' Objetivo Prioritario en Tlaxcala

Un fuerte operativo de seguridad desplegado en el municipio de Huamantla en Tlaxcala, dejó tres personas detenidas, entre ellas María Guadalupe 'N', identificada por las autoridades como objetivo prioritario y conocida presuntamente como 'La Reina del Sur'.

La movilización se registró en un domicilio de la Calle 21 de Marzo, en el Barrio de San Lucas, donde agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de cateo relacionada con una investigación por presunto narcomenudeo.

De manera extraoficial, María Guadalupe 'N' estaría relacionada con 'El Jarocho', detenido el pasado 30 de julio también en Huamantla y señalado por presuntos vínculos con un grupo delictivo con presencia nacional.

En el operativo participaron también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Los trabajos de investigación e inteligencia permitieron ubicar el inmueble y obtener la orden judicial para realizar la intervención.

Durante el cateo de este miércoles fueron aseguradas presuntas dosis de droga y armas de fuego. Los tres detenidos y los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad federal.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR