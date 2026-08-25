Adolescente con Reporte de Búsqueda en Hidalgo es Localizado en Nuevo León

Un adolescente que contaba con reporte de búsqueda en el Estado de Hidalgo, fue localizado caminando por calles del centro de Monterrey, Nuevo León. Fueron elementos de seguridad quienes reportaron este hallazgo.

Fue en el cruce de las calles Colegio Civil y Aramberri, en el área del Mesón Estrella, donde elementos de la Policía de Monterrey lo localizaron. Al realizarle algunas preguntas, los oficiales se percataron que el menor, identificado como Ángel, de 17 años de edad, contaba con una ficha de búsqueda en Tulancingo, Hidalgo.

Los elementos de inmediato resguardaron al menor y dieron aviso a las autoridades pertinentes para dar a conocer la localización del joven. Al preguntarle cómo llegó a la ciudad de Monterrey, Ángel contó a los policías que había salido de su hogar para trabajar.

El menor de edad habría viajado durante varios meses por varios estados de la República Mexicana acompañando a los dueños de una feria. Al llegar a Saltillo, Coahuila, Ángel se separó del grupo con el que laborara para ir en búsqueda de una mejor oportunidad en Monterrey, Nuevo León.

Ángel contó a los oficiales que ya tenía aproximadamente un mes en la ciudad de Monterrey y que en ocasiones laboraba en el Mesón Estrella, hasta que fue localizado por los elementos de la policía municipal.

La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas ya se encuentra a cargo de este caso para continuar con las investigaciones correspondientes y poder trasladar al menor de vuelta a su hogar. Se espera que sea durante los próximas días cuando se revelen más detalles sobre este hecho.

DAGM