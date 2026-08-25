Desaparecidos

Adolescente con Reporte de Búsqueda en Hidalgo es Localizado en Nuevo León

El menor de edad fue ubicado caminando por calles del centro de Monterrey, cerca del Mesón Estrella

Localizan a menor en MonterreyFueron elementos de seguridad quienes localizaron al menor. Foto: Policía Monterrey

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Un adolescente de 17 años fue encontrado por policías en calles del centro de Monterrey. El menor era buscado en Tulancingo

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