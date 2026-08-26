Nuevo Tratamiento contra el Cáncer de Páncreas: FDA Aprueba Medicamento

La agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó un medicamento de la empresa Revolution Medicines para tratar el cáncer de páncreas metastásico.

La FDA señaló que este miércoles dio luz verde al medicamento Rasonque (Daraxonrasib), “una nueva opción de tratamiento a los pacientes con cáncer de páncreas avanzado meses antes de lo previsto”. Subrayó que se trata de una enfermedad "extraordinariamente difícil y tradicionalmente complicada de tratar".

La agencia estadounidense explicó que la tableta de Rasonque, que se toma una vez al día, actúa sobre múltiples formas de una proteína llamada RAS, un factor clave en el crecimiento tumoral en la mayoría de los pacientes con adenocarcinoma de páncreas, que se origina en las células que recubren los conductos del órgano glandular.

Angelo de Claro, director del Centro de Excelencia Oncológica de la FDA, declaró que el medicamento “demostró resultados sin precedentes en un área con una gran necesidad médica no cubierta”.

Rasonque duplicó la supervivencia de los pacientes, en un ensayo clínico. El resultado constituye el primer avance notable contra este cáncer en décadas.

Los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) definieron el cáncer de páncreas como una enfermedad en la que las células sanas del órgano dejan de funcionar correctamente y crecen sin control. Al acumularse, pueden formar una masa conocida como tumor, que podría crecer y extenderse a otras partes del cuerpo.

El páncreas se encuentra detrás del estómago y desempeña un papel importante en el proceso de digestión, en el que produce jugos llamados enzimas, que descomponen azúcares, grasas, proteínas y almidones.

La glándula también ayuda a la producción de hormonas, que regulan los niveles de azúcar en la sangre, el apetito, estimulan los ácidos del estómago y le indican cuándo vaciarse.