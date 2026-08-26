Salud

Nuevo Tratamiento contra el Cáncer de Páncreas: FDA Aprueba Medicamento

Se trata de uno de los cánceres más difíciles de tratar

Daraxonrasib, medicamento contra el cáncer de páncreasMedicamento aprobado por la FDA para tratar el cáncer de páncreas. Foto: Reuters | Archivo

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La FDA aprueba Rasonque, un nuevo tratamiento para el cáncer de páncreas avanzado. Un paso crucial en una enfermedad difícil de tratar. Descubre más sobre este medicamento.

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