Seguridad

Madre de Dafne Zapata Quintos Convoca a Santo Rosario Frente a Academia de Madero

A casi 40 días de la muerte de Dafne Quintos, su madre mantiene la exigencia de justicia y convoca a la sociedad a acompañarla en un acto religioso.

Madre de Dafne Zapata Quintos Convoca a Santo Rosario Frente a Academia de MaderoMadre de Dafne Zapata Quintos Convoca a Santo Rosario en Ciudad Madero, Tamaulipas. Foto: N+

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Justicia para Dafne Quintos: su madre lidera un santo rosario frente a la Academia de Madero, exigiendo respuestas y acción.

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