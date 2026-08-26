Madre de Dafne Zapata Quintos Convoca a Santo Rosario Frente a Academia de Madero

A casi 40 días del feminicidio de Dafne Quintos al interior de la Academia Doenitz, en Ciudad Madero, su madre, Alejandra Quintos, continúa alzando la voz para exigir justicia.

Como parte de esta lucha, el próximo sábado 29 de agosto, alrededor de las 19:00 horas, Alejandra Quintos encabezará un santo rosario frente a las instalaciones de la institución educativa.

La convocatoria representa no solo un acto de fe y homenaje a la memoria de la menor, sino también una manifestación para visibilizar el reclamo de justicia ante las autoridades encargadas de investigar el caso. Hasta el momento, tres personas han sido vinculadas a proceso.

La madre de Dafne extendió una invitación abierta a la sociedad civil para acompañarla en este acto religioso y mantener presente la exigencia de justicia. Aseguró que continuará firme en la lucha para evitar que el nombre de su hija quede en el olvido o sea víctima de la impunidad.

El caso se remonta al pasado mes de julio, cuando Dafne Quintos, de 13 años, murió al interior de la Academia Marina Doenitz, en Ciudad Madero. Tras los hechos, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes y posteriormente se concretaron órdenes de aprehensión y procesos penales contra personas presuntamente relacionadas con el caso.

Hasta el momento, tres personas han sido vinculadas a proceso por su presunta participación en los hechos, mientras que la investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido dentro de la institución y determinar las responsabilidades correspondientes.