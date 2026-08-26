García Harfuch Anuncia Captura de ‘Koki’, Líder del Grupo Delictivo Pueblo Unido

Fuerzas de seguridad detuvieron a un objetivo prioritario en Tabasco y líder del grupo criminal conocido como Pueblo Unido: Jorge Luis “N”, alias Koki, acusado de delitos como extorsión, secuestro, tráfico de personas y distribución de droga.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció que el sujeto fue aprehendido junto con dos de sus operadores.

De acuerdo con el funcionario federal, la captura se logró gracias a información obtenida por el Centro Nacional de Inteligencia.

Con los datos obtenidos, elementos de la SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de Marina (Semar) y del Gobierno de Tabasco implementaron el operativo que derivó en la detención de las tres personas.

A través de redes sociales, García Harfuch señaló que Koki fue operador de Ulises “N”, alias Pinto, líder de La Barredora, detenido en julio de 2025.

Posteriormente, Jorge Luis “N” encabezó una escisión de esta organización, dijo.

Al sujeto se le relaciona con la quema de vehículos y ataques contra autoridades, así como con delitos de extorsión, secuestro, tráfico de personas y distribución de droga en Centro y Nacajuca.

De acuerdo con información oficial, Koki cuenta con dos órdenes de aprehensión por asociación delictuosa y robo a casa habitación.

Además, mantiene disputa territorial con integrantes de la facción La Barredora, liderada por Yeison Daniel “N”, alias Prada.

Jorge Luis “N” fue detenido junto con Ángel de Jesús “N” y Jhosmark de Jesús “N” en Hidalgo, cuando se trasladaban a bordo de un vehículo sobre la carretera México-Pachuca.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

SPB