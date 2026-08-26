Seguridad

García Harfuch Anuncia Captura de ‘Koki’, Líder del Grupo Delictivo Pueblo Unido

Jorge Luis “N” está relacionado con la quema de vehículos y ataques contra autoridades

Jorge Luis “N”, alias ‘Koki’, detenido luego de labores de inteligencia en México. Foto: X @OHarfuchJorge Luis “N”, alias ‘Koki’, detenido luego de labores de inteligencia en México. Foto: X @OHarfuch

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