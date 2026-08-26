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Miley Cyrus Rompe el Silencio tras la Muerte de Dolly Parton: 'Mi Corazón Está Roto'

El lazo que unió a Miley Cyrus y Dolly Parton va más allá de los escenarios, y así lo dejó ver Miley en su mensaje de despedida a su tía Dolly.

Miley Cyrus despide a Dolly Parton con un mensaje conmovedorImagen: Getty Images

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Tras la pérdida de Dolly Parton, Miley Cyrus comparte un conmovedor mensaje sobre su 'tía Dolly'. Conoce cómo su relación trascendió los escenarios.

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