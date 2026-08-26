Miley Cyrus Rompe el Silencio tras la Muerte de Dolly Parton: 'Mi Corazón Está Roto'

Miley Cyrus finalmente habló. Tras un día de silencio en redes sociales, la cantante compartió un mensaje en Instagram para despedirse de Dolly Parton, quien murió este 25 de agosto a los 80 años.

"La sensación de perder a mi tía Dolly es algo que va mucho más allá de lo que siento que está bien compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y ahí permanecerán: detrás del escenario, debajo del glamour y entre nuestros corazones", escribió Cyrus, acompañando el texto con un retrato en blanco y negro de Parton.

En la publicación, Miley reveló también parte de lo que atravesó en los últimos momentos junto a su madrina:

"Lo que SÉ es que Dolly querría que sintiera todo esto, que escribiera una canción sobre ello y que después siguiera adelante y fuera fuerte. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre música y metamorfosis."

La cantante cerró su mensaje con una promesa:

"Siempre la amaré y siempre querré hacerla sentir orgullosa. Mi corazón se rompe por el mundo, por su familia y por sus amigos, quienes la extrañarán profundamente. Estamos juntos en este duelo y la veremos en todas las cosas más hermosas."

La relación entre ambas artistas se remonta a antes de que Miley se convirtiera en una estrella global. Dolly Parton entabló una amistad con Billy Ray Cyrus, padre de la cantante, en los años 90, cuando ambos coincidieron en el ambiente musical country. Cuando Miley nació en 1992, Billy Ray le pidió a Parton que fuera su madrina, y ella aceptó.

Ese lazo se trasladó después a la pantalla: entre 2006 y 2010, Dolly interpretó a "Aunt Dolly" en Hannah Montana, la serie que lanzó a Miley al estrellato. Con los años, ambas colaboraron musicalmente en temas como "Rainbowland" y compartieron escenario en múltiples ocasiones interpretando "Jolene".

Parton fue, además, una de las voces que defendió públicamente a Miley cuando ella buscaba alejarse de su imagen infantil de Disney, en medio de las críticas que recibió, Dolly respaldó su transformación artística sin juzgarla.