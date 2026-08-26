Accidentes

Rescate en Los Cabos: Quedaron Varadas 12 Personas en Playa del Amor

Debido al cambio de las condiciones meteorológicas, la marea dificultó el regreso del grupo

Rescate de personas varadas en Los Cabos, Baja California Sur. Foto: Facebook @zofematloscabosRescate de personas varadas en Los Cabos, Baja California Sur. Foto: Facebook @zofematloscabos

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