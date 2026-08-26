Rescate en Los Cabos: Quedaron Varadas 12 Personas en Playa del Amor

Debido a un incremento repentino de la marea, un grupo de personas que se encontraba disfrutando de un paseo en Playa del Amor, en Los Cabos, quedó varado y tuvo que solicitar apoyo de las autoridades para regresar a un lugar seguro.

De acuerdo con la coordinación municipal de la Zona Federal Marítimo-Terrestre (ZOFEMAT) Los Cabos, Baja California Sur, en total fueron 12 personas las que no pudieron regresar por las condiciones climáticas.

“El incremento repentino de la marea, derivado del cambio en las condiciones climáticas, dificultó su regreso, por lo que solicitaron apoyo”, indicó la dependencia en redes sociales.

Ante ello, los guardavidas Federico Merino y Arturo Gallardo se movilizaron a la zona para rescatar y trasladar al grupo a un sitio seguro.

Debido a estas situaciones, la ZOFEMAT Los Cabos llamó a la ciudadanía y a los visitantes a mantenerse atentos a las condiciones del mar y seguir las indicaciones de los guardavidas.

También en redes sociales, algunas de las personas afectadas narraron lo sucedido; una mujer contó que 12 personas estaban varadas en medio de una “lluvia de arena y agua”, resguardándose bajo las rocas, cuando llegó otra embarcación pero no los quiso sacar de la zona. Fueron rescatadas hasta que la tripulación municipal llegó, contó.

Cabe señalar que apenas un día antes, las autoridades habían compartido un video de otro rescate, pero en Playa Santa María.

Los guardavidas pusieron a salvo a dos hombres, de 20 y 35 años de edad, originarios de Michoacán, que quedaron varados en esa playa de Los Cabos.

Usuarios de redes comentaron que esa playa es muy bonita, pero tiene “un desnivel hondo muy cerca de la orilla y el oleaje es fuerte”.

SPB