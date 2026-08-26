Aseguran Pipa con 30 Mil Litros de Combustible en Moloacán, Veracruz

En la zona rural de Villa Cuichapa, en Moloacán, en la zona sur de Veracruz, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), aseguraron un tractocamión acoplado a una pipa que transportaba aproximadamente 30 mil litros de combustible, cuya procedencia y traslado no pudieron ser acreditados con la documentación correspondiente.

El aseguramiento lo realizaron los elementos adscritos a la Delegación de Seguridad Pública con sede en Las Choapas, cuando realizaban recorridos de vigilancia en la zona.

Durante la inspección al conductor identificado como Rafael ’N’, se notificó que no contaba con la documentación necesaria para acreditar legalmente el origen y traslado del hidrocarburo.

La unidad, el combustible y el conductor fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Se espera que la Secretaría de Seguridad Pública emita información oficial respecto a este aseguramiento.