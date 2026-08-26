Seguridad

Aseguran Pipa con 30 Mil Litros de Combustible en Moloacán, Veracruz

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública hallaron la unidad pesada, misma que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

Encuentran pipa en MoloacánSe logró saber que la unidad no contaba con la documentación necesaria para acreditar legalmente el origen y traslado del combustible. Foto: Ilustrativa | N+

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En Moloacán, Veracruz, la SSP asegura un tractocamión con 30 mil litros de combustible sin papeles. El caso ya está en manos de la Fiscalía.

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