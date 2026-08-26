Sheinbaum Reconoce Trabajo del Secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla

La presidenta de México hizo un reconocimiento “muy especial” al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, al describirlo como “hombre visionario, sensible y patriota”.

Durante la clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar 2026, Claudia Sheinbaum Pardo aprovechó para asegurar que “México cuenta hoy con un gran mando al frente del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea”, en referencia a Trevilla Trejo.

Además, aseguró que el titular de la Defensa “entiende que una fuerza armada fuerte no se construye únicamente con capacidad operativa, sino con preparación, disciplina, valores y una profunda comprensión de la responsabilidad frente a la patria y al pueblo”.

Durante la ceremonia, la presidenta de México enfatizo en que formar parte de las Fuerzas Armadas “es una tarea de enorme trascendencia, se enseña la lealtad como valor, lealtad al pueblo, lealtad a la patria”.

Pidió a la generación saliente que “nunca dejen de aprender y no dejen nunca de ser mejores seres humanos, mejores personas, sean siempre ejemplo intachable para sus hijas e hijos, para el pueblo de México”.

Por otra parte, también hizo un reconocimiento para “quienes tienen la enorme responsabilidad de formar a estas generaciones: docentes, instructores y directivos, su trabajo muchas veces ocurre lejos de los reflectores, pero deja una huella permanente”.

Sobre la generación que inicia, Sheinbaum Pardo expuso que “hoy renovamos una cadena que une generaciones de conocimiento, de experiencia, disciplina, valores y servicio, que pasa de unas a otras manos y que tiene un destino superior a todos nosotros: México, la patria”.

Y aprovechó para enviar un mensaje tanto a quienes salen como a quienes inician con la preparación: “A quienes hoy concluyen les corresponde honrar lo aprendido, a quienes hoy comienzan les corresponde recibirlo con humildad y convertirlo en nuevas capacidades para servir, y a todos nos corresponde recordar siempre de donde viene esta fuerza: de un pueblo que ha defendido su libertad, una nación que ha luchado por su soberanía, de una historia que enseñé que México tiene derecho siempre a decidir su propio destino”