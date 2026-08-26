Política

Sheinbaum Reconoce Trabajo del Secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla

Durante la ceremonia de clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar 2026, la Presidenta aseguró que el secretario es visionario, sensible y patriota

Claudia Sheinbaum y Ricardo Trevilla (izquierda) durante la clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar 2026Claudia Sheinbaum y Ricardo Trevilla (izquierda) durante la clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar 2026. Foto: Presidencia
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