Seguridad

Hombre Exige 25 Mil Pesos a su Hermana Para No Matarla y es Detenido en Sonora

Oficiales de la Policía Municipal aseguraron al sujeto de 41 años junto a envoltorios de presunto narcóticos en la colonia Puerta Real de Hermosillo.

Hombre Exige 25 Mil Pesos a su Hermana Para No Matarla y es Detenido en SonoraHombre Exige 25 Mil Pesos a su Hermana Para No Matarla y es Detenido en Sonora. Foto: Archivo N+

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