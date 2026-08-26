Hombre Exige 25 Mil Pesos a su Hermana Para No Matarla y es Detenido en Sonora

Luego de presuntamente presentarse en la casa de su hermana y exigirle 25 mil pesos para pagar una deuda personal, o de lo contrarío le quitaría la vida, un sujeto fue detenido por elementos de la Policía Municipal la tarde del martes, al norponiente de Hermosillo.



La mujer, de 38 años, realizó el reporte a las 19:10 horas en el domicilio situado en cerrada Placentines Poniente, de la colonia Puerta Real, cuarta etapa, donde señaló a su hermano como quien la amenazó con matarla si no le entregaba el dinero que le exigía para liquidar un adeudo.



Los oficiales de inmediato aseguraron a Jesús Miguel “N”, de 41 años de edad, a quien procedieron a realizarle una revisión corporal, encontrando entre sus pertenencias 10 envoltorios que contenían una sustancia granulada con características similares a la droga sintética cristal.



El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, al igual que los narcóticos para su investigación por delitos contra la salud, violencia familiar, amenazas y lo que resulte.