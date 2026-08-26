Accidentes

Tráiler se Impacta Contra Locomotora tras Intentar Ganarle el Paso al Sur de Veracruz

Se registró un accidente entre una unidad pesada y un tren, en el sector conocido como Portada Dos en Coatzacoalcos.

Tráiler se impacta contra locomotora en CoatzacoalcosLa vialidad se vio afectada tras el choque del tráiler con la locomotora. Foto: Cristina Juárez del Sur

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Accidente en Veracruz: tráiler intenta ganar el paso a un tren y termina en choque. Solo daños materiales reportados.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+