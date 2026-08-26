Tráiler se Impacta Contra Locomotora tras Intentar Ganarle el Paso al Sur de Veracruz

Un tráiler tipo pipa se impactó contra una locomotora, sobre el tramo del bulevar que conduce hacia el Complejo Morelos, a la altura del Complejo Petroquímico Cangrejera.

Ocurrió en el sector conocido como Portada Dos, de la zona industrial de la ciudad de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

Presuntamente, de acuerdo con los datos el operador de la unidad le habría tratado de ganar el paso a la locomotora; sin embargo, no lo logró y se originó el choque. A esto se le suma, la vialidad mojada por las precipitaciones que se han registrado recientemente al sur de la entidad veracruzana.

Por varias horas se registró un tránsito lento en la zona por el choque de las unidades, pero más tarde fue restablecido por las autoridades viales. De este hecho se reportó que únicamente se reportaron daños materiales, sin reporte de personas lesionadas.

El conductor del tráiler no requirió atención médica, ya que el impacto con el tren fue en la parte frontal de la unidad pesada. Se desconoce si llevaba carga que resultara con afectaciones. Autoridades exhortan a conducir con precaución en temporada de lluvia.