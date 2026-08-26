Movilidad

Hoy No Circula 27 de Agosto 2026: Placas Castigadas y Lugares Donde Aplica

Tras la modificación del Mapa de la Zona Metropolitana del Valle de México han surgido dudas sobre la aplicación de la restricción vehicular en municipios y alcaldías

Hoy No Circula 27 de Agosto 2026. Cómo aplica restricción a vehículos jueves.Evita Multas: conoce cómo aplica el programa Hoy No Circula para este jueves 27 de agosto de 2026. Foto: Cuartoscuro.

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