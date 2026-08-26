Hoy No Circula 27 de Agosto 2026: Placas Castigadas y Lugares Donde Aplica

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Ciudad de México informó que hasta las 15:00 horas de este miércoles, la calidad del aire se reporta como mala en toda la Ciudad de México y Zona Conurbada. Si eres automovilista debes estar atento a la aplicación del Hoy No Circula, programa que busca reducir las emisiones de ozono a la atmósfera.

Pese a los niveles de contaminación en el Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado la Contingencia Ambiental Por Ozono ni el Doble Hoy No Circula.

Por lo que para este jueves 27 de agosto de 2026 el Hoy No Circula aplicará a los vehículos con Engomado Verde, terminación de placas 1 o 2, con hologramas 1 y 2. Es decir que si tu vehículo cuenta con estas características debe quedarse en casa para evitar multas por no respetar el calendario de movilidad.

La Secretaría de Medio Ambiente de Ciudad de México (Sedema) encargada de verificar el cumplimiento del Hoy No Circula, indica que este jueves 27 de agosto 2026 el programa estará activo entre las 05:00 y 22:00 horas.

Dado que no aplica el Doble Hoy No Circula, este jueves sí podrán circular los vehículos con holograma "0" ó "00" y engomado color verde en el Valle de México, independientemente de su número de placa.

N+

Por otro lado, el pasado miércoles se dio a conocer el Nuevo Mapa de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), lo que ha desencadenado dudas sobre la aplicación del Hoy No Circula, y a continuación te explicamos para quiénes sí aplica.

A partir de este jueves 26 de agosto 2026, la ZMVM es una región conurbada conformada por 4 entidades: Ciudad de México (16 alcaldías); Estado de México (59 municipios); Hidalgo (8 demarcaciones) y Morelos (un municipio).

De modo que al formar parte del nuevo mapa de la Zona Metropolitana del Valle de México, los municipios y alcaldías comprendidos en el nuevo mapa deberán acatar las disposiciones y medidas que indique la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para mejorar la calidad del aire.

SARR