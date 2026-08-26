Policías Abaten a Delincuente y Detienen a Otros Dos tras Persecución en Puebla

Durante un operativo de autoridades federales se desató un enfrentamiento con delincuentes en San Antonio Cacalotepec de San Andrés Cholula, Puebla, dejando como saldo a una persona sin vida y dos detenidos, entre ellos Jesús Alberto 'N' implicado presuntamente en la muerte del creador contenido César Daniel Nolazco Gastélum.

Elementos de seguridad se encontraban realizando un operativo para detener a uno de los presuntos asesinos, cuando él junto a dos hombres intentaron darse a la fuga. Al verse amenazados abrieron fuego en contra de las autoridades, sin embargo, la persecución culminó al llegar al cruce de la calle 24 de Febrero y Manuel Gómez Morin.

De acuerdo a información oficial, se reportó que uno de los delincuentes fue abatido y quedó al interior de un vehículo color gris, mientras que otros dos hombres fueron detenidos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Un Muerto y Dos Detenidos tras Persecución y Balacera en San Antonio Cacalotepec Cholula Puebla

Uno de los agresores tuvo que ser trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia derivado a lesiones que presentó tras el enfrentamiento, mientras que el otro masculino quedó a disposición de las autoridades ministeriales.

Se dio a conocer que durante esta balacera se escucharon al rededor de 15 detonaciones, por lo que peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) ejecutó la recolección de indicios.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Marina y el Ejercito Mexicano acordonaron la escena del hecho mientras se procedía con el levantamiento del cadáver.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó que uno de los detenidos fue Jesús Alberto 'N' quien estaría presuntamente vinculado con el homicidio del creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum ocurrido el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa.

Además, dio a conocer que gracias a este operativo y labores de inteligencia, también lograron asegurar tres armas de fuego, cartuchos y vehículos.

Las autoridades competentes continúan con las investigaciones para detener a todos los responsables por este homicidio.

Con información de N+

MCS