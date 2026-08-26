Balaceras

Policías Abaten a Delincuente y Detienen a Otros Dos tras Persecución en Puebla

Luego de una persecución un hombre murió y dos fueron detenidos en San Antonio Cacalotepec; Reportaron al menos 15 detonaciones de arma de fuego.

Dos personas fueron detenidas tras la persecución en San Andrés Cholula.Dos personas fueron detenidas tras la persecución en San Andrés Cholula. Foto: N+

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Balacera en San Andrés Cholula deja un muerto y dos detenidos. Policías enfrentan a delincuentes tras una persecución.

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