Roban 180 Mil Pesos a Cuentahabiente cuando Iba a Realizar un Depósito en Puebla

Alrededor del medio día se registró un robo armado en una sucursal bancaria ubicada en Plaza San Diego, perteneciente al municipio de San Pedro Cholula en Puebla.

De acuerdo con el reporte oficial, un hombre que se encontraba en el establecimiento para realizar un depósito fue despojado de sus pertenencias por sujetos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Despojan a Cuentahabiente de 180 Mil Pesos en San Pedro Cholula, Puebla

Tras el robo los responsables huyeron con 180 mil pesos que la víctima traía en efectivo. La sucursal fue cerrada y solo está habilitada la zona de cajeros.

Al lugar acudieron policías municipales para verificar los hechos ocurrido este miércoles y activar los protocolos correspondientes para la búsqueda y localización de los presuntos responsables.

En relación con el hecho registrado en una sucursal bancaria ubicada en Plaza San Diego, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula informa: pic.twitter.com/wmsdDJGUeX — Secretaría de Seguridad Ciudadana (@SSC_Cholula) August 26, 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cholula (SSC) hizo un recordatorio a cuentahabientes de que pueden solicitar el servicio gratuito de acompañamiento bancario.

Para pedir el apoyo policial puede marcar a la línea directa 22 22 47 05 62, o bien por WhatsApp al número 22 25 66 27 26.

Con información de Héctor Rangel

JAPR