Seguridad

Roban 180 Mil Pesos a Cuentahabiente cuando Iba a Realizar un Depósito en Puebla

Delincuentes ingresaron al banco de San Pedro Cholula y despojaron del efectivo y otras pertenencias a un hombre.

La víctima fue despojada del efectivo y otras pertenencias.La víctima fue despojada del efectivo y otras pertenencias. Foto: N+

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Delincuentes despojan a un hombre de 180 mil pesos en un banco de Puebla. La Policía de Cholula activa protocolos de búsqueda.

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