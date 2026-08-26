Accidentes

Tiembla en Veracruz: Conoce la Magnitud y el Epicentro del Sismo

En un municipio localizado al sur de veracruz, se registró un evento telúrico. En la zona frecuentemente ocurren este tipo de fenómenos.

Tiembla en Veracruz: Conoce la Magnitud y el Epicentro del SismoAutoridades dieron a conocer la hora en la que se registró el fenómeno. Foto: SSN

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Sismo en Veracruz: Un temblor de 4.1 grados se registró al sur, cerca de Sayula de Alemán. Hasta el momento no hay heridos ni daños. Entérate de los detalles.

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