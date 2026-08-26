Tiembla en Veracruz: Conoce la Magnitud y el Epicentro del Sismo

De acuerdo con la información emitida por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), se dio a conocer que se registró un sismo cerca de Sayula de Alemán, municipio localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

Según lo informado por la dependencia, el movimiento telúrico se registró aproximadamente a 52 kilómetros del municipio anteriormente citado, con una intensidad de 4.1 grados la tarde de este miércoles 26 de agosto.

Asimismo, se dio a conocer que dicho temblor se registró a las dos de la tarde con diez minutos y, según el reporte hasta el momento, no se ha reportado alguna persona herida y tampoco algún tipo de daño a inmuebles de la zona.

Cabe destacar que este municipio es una zona de alta sismicidad, ya que frecuentemente se reportan temblores leves. Según datos del SSN, el mes con mayor actividad durante este 2026 fue marzo.