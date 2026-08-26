Riada en Nepal Deja Casi 600 Desaparecidos; Más de 468 Son Turistas

Las inundaciones repentinas ocurridas en Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet, en los Himalayas chinos, además de casi 160 muertos, ha dejado al menos 558 desaparecidos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video del Momento Exacto en que Río se Desborda y Arrasa con Pueblos en Nepal

Además, el presidente Xi Jinping ordenó labores de búsqueda y rescate a gran escala tras el deslizamiento de lodo en la zona fronteriza de Gyirong en Xizang.

Al mismo tiempo que Xi pidió evacuaciones inmediatas, ayuda médica y estrictas precauciones contra desastres secundarios para salvar vidas, así lo informó la Oficina de Información del Consejo de Estado de China (SCIO).

En tanto, en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias por la tragedia. La Cancillería precisó que a través de la Embajada de México en India permanecía atenta a la situación de los connacionales en el área y aseguró que, hasta el momento, no se tiene reporte de mexicanos afectados.

Además, la dependencia federal recomendó a los connacionales en Nepal “atender las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse al tanto de la información oficial”.

La policía de Nepal informó de al menos 157 fallecidos, hasta el momento, mientras que, la cadena estatal china reportó tres muertos y que aumentó de 300 a 558 la cifra de desaparecidos, según un nuevo balance difundido por el medio estatal CCTV.

Imágenes captadas por drones muestran carreteras destruidas y edificios sepultados por una corriente atronadora de agua color cemento húmedo. La agencia estatal de noticias Xinhua informó de un número considerable de víctimas.

Los edificios en el distrito nepalí de Nuwakot son unos de los más afectados. Escombros colgando de ramas de árboles y cables, vehículos sepultados y algunos supervivientes, aterrados y cubiertos de lodo, porque apenas tuvieron tiempo para huir.

Entre los desaparecidos hay 468 extranjeros. Sunil Sharma, vocero de la oficina de turismo, indicó que 133 de ellas eran de India y realizaban una peregrinación al monte Kailash, en el Tíbet, un lugar sagrado para los hindúes.

También figuran 47 ciudadanos de Estados Unidos, 34 de Australia, 33 de Reino Unido, 24 de Canadá y 62 ciudadanos nepalíes. Además, la policía de Nepal, indicó que, al menos 28 agentes están en la misma situación. Hasta el momento no se ha actualizado la cifra de turistas desaparecidos.

Los equipos de emergencia laboran para rescatar sobrevivientes atrapados bajo toneladas de lodo y miles de litros de agua, tras la riada y deslaves que devastaron poblados de Nepal y de la región autónoma de Xizang, en China donde hay 80 puentes destruidos y una hidroeléctrica afectada.

En tanto, el Servicio Geológico de Estados Unidos explicó que las inundaciones en Nepal fueron producto de un deslave de magnitud 5.2 en esa región. Aunque, confirmó que inicialmente, este evento se reportó como un terremoto de magnitud 4.4, un análisis posterior de las ondas sísmicas apunta que la energía sísmica fue generada por el colapso de un glaciar y un flujo rápido de agua, lodo, tierra, rocas, troncos y otros materiales.

Desde su nacimiento en el Tíbet, el río Bhote Koshi desemboca en el río Trishuli de Nepal, que finalmente fluye hacia India como el río Gandak.

La crecida del Bhote Koshi del año pasado se cobró la vida de nueve personas y dejó 24 desaparecidos, además de arrasar el "Puente de la Amistad" que une Nepal y China, lo que interrumpió el comercio y el transporte durante meses.

HVI