Internacional

Riada en Nepal Deja Casi 600 Desaparecidos; Más de 468 Son Turistas

Equipos de emergencia tratan de rescatar sobrevivientes atrapados bajo toneladas de lodo y miles de litros de agua, tras la riada de esta madrugada

Riada en Nepal Deja Casi 600 Desaparecidos; Más de 300 Son TuristasRescate de víctimas en Nepal. Foto: AP

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