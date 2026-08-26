Presunto Autor de los Atentados del 11 de Septiembre Irá a Juicio en 2028

El presunto autor de los atentados del 11-S, Khalid Sheik Mohammed y sus cómplices, irán a juicio en junio de 2028 en la base naval estadounidense de Guantánamo, según determinó un juez.

No se esperaba que el caso fuera a juicio porque las torturas a las que fueron sometidos y otras cosas habrían contaminado las evidencias y testimonios.

El caso contra Khalid Sheik Mohammed constituye el proceso penal más grande en la historia de Estados Unidos por el número de víctimas. En el acta de la acusación se enumeran los nombres de 2 mil 976 personas que fallecieron directamente a consecuencia de los ataques perpetrados el 11 de septiembre del 2001.

Dos aviones comerciales se estrellaron contra el las Torres Gemelas del World Trade Center, otro avión impactó el Pentágono y un cuarto cayó en un campo del oeste de Pensilvania debido a la acción de los pasajeros. Se presume que este último avión se dirigía a Washington.

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No obstante, el caso ha permanecido en un limbo durante más de dos décadas. Al respecto, la socióloga Lisa Hajjar, quien ha seguido de cerca el caso, escribió en 2021 para The Conversation:

“El objetivo del gobierno estadounidense es condenar y ejecutar a los acusados ​​para hacer justicia a las miles de víctimas; no obstante, estos propósitos se ven obstaculizados por el hecho de que los propios acusados ​​fueron víctimas de torturas por parte de la CIA”.

En 2008, el gobierno de George W. Bush descartó la posibilidad de llegar a un juicio cuando Mohammad y los demás acusados ​​se ofrecieron a declararse culpables. La única condición que tenían era que su ejecución fuese inmediata, lo que les habría convertido en mártires yihadistas.

El gobierno de Barack Obama volvió a presentar los cargos en 2012. No obstante, los señalamientos por tortura terminaron por empatanar el avance del caso.

Con información de Reuters