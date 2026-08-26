Internacional

Presunto Autor de los Atentados del 11 de Septiembre Irá a Juicio en 2028

Khalid Sheikh Mohammed, presunto autor intelectual de los atentados terroristas en EUA, está detenido en Guantánamo

Presunto Autor de los Atentados del 11 de Septiembre Irá a Juicio en 2028Reuters

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