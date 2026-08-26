Trump Autoriza Mayor Importación de Carne de Res para Frenar los Precios en EUA

La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump firmó un nuevo decreto para aumentar temporalmente la cantidad de importación de carne de res, lo anterior, para hacerle frente al “aumento desproporcionado” de los precios de este producto para los consumidores en Estados Unidos.

De acuerdo con esta medida, no se modifica ningún compromiso relacionado con la carne de res para los países que tienen un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, además, se establece que no es aplicable a los países con cuotas específicas de esta proteína.

Esta medida se da en el contexto de las restricciones que EUA impuso a la entrada de ganado vivo procedente de México para evitar la introducción del gusano barrenador, aunque esta semana ya hubo una reapertura gradual como en el caso de Sonora.

Según las autoridades, el decreto contempla diversas limitaciones, tal es el caso de su vigencia, la cual entra en vigor a partir del 1 de septiembre de 2026 y será únicamente de 90 días.

También se permitirán 100 mil toneladas al mes, en ese sentido el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), proyecta que la producción de carne de res en Estados Unidos supere las 11 millones de toneladas en este año.

“Solo se aplica a los recortes de carne magra que se combinan con carne de res estadounidense para elaborar carne molida”, puntualiza el decreto.

Además, incentiva la venta de carne de res con un descuento del 25% sobre el precio de importación vigente. Es importante destacar que Estados Unidos es el mayor consumidor mundial de este tipo de carne por volumen, mientras que ocupa el segundo lugar a nivel mundial en el consumo de carne de res por persona.

En lo que va de este año, los estadounidenses han enfrentado precios récord de la carne de res, debido a la reducción en la oferta de ganado a su nivel más bajo en 75 años, derivada de la sequía e incendios forestales.

El nuevo decreto de Donald Trump sobre la importación de carne de res a EUA, no es del agrado de algunos sectores. Los integrantes de la Federación Americana de Oficinas Agrícolas (American Farm Bureau Federation), aseguraron que una reducción de los aranceles “perjudicaría a los ganaderos estadounidenses”.

EPP