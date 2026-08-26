Internacional

Trump Autoriza Mayor Importación de Carne de Res para Frenar los Precios en EUA

La medida se da en el contexto de las restricciones de EUA por el tema del gusano barrenador que afecta al ganado

Donald Trump firmó un decreto para hacerle frente a los costos de la carne de res en EUAFoto: AP
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