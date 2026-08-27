Registran Proceso de Anidación de Tortuga Verde en Playa Bagdad de Matamoros

Después de una década de labores de conservación de tortugas marinas en Playa Bagdad, integrantes de Conibio Global registraron por primera vez de manera directa el arribo de una tortuga verde a este punto de la costa de Matamoros para iniciar su proceso de anidación.

Aunque durante temporadas anteriores ya se habían localizado nidos de esta especie, en esta ocasión fue posible observar a una hembra salir del mar y comenzar con la colocación de sus huevos, hecho que representa un acontecimiento relevante para los trabajos de monitoreo y protección de la fauna marina.

La tortuga verde destaca por encontrarse entre las especies de mayor tamaño de las tortugas marinas, ya que los ejemplares adultos pueden superar los 100 kilogramos de peso.

Conibio Global informó que la temporada de anidación de la tortuga lora ya concluyó; sin embargo, la de la tortuga verde continúa activa en Playa Bagdad.

Ante la presencia de estos ejemplares, se hizo un llamado a los visitantes para respetar las zonas de anidación, evitar acercarse o perturbar a las tortugas y conducir con precaución en los sectores donde puedan encontrarse, con el objetivo de proteger su reproducción y supervivencia.