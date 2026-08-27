Medio Ambiente

Registran Proceso de Anidación de Tortuga Verde en Playa Bagdad de Matamoros

El avistamiento representa un avance para quienes durante años han trabajado en la protección y conservación de estas especies en la zona.

Registran Proceso de Anidación de Tortuga Verde en Playa Bagdad de MatamorosRegistran Proceso de Anidación de Tortuga Verde en Playa Bagdad de Matamoros. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Primera anidación directa de tortuga verde en Matamoros tras una década de esfuerzos. Un avance crucial para la conservación marina.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+