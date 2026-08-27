Seguridad

Vinculación a Proceso de Fernando Farías Laguna se Resolverá este Jueves

La jueza Alejandra Ramírez de la Vega determinó un receso y ordenó que la audiencia se reanude mañana a las 8:00 horas

Defensa de Fernando Farías Presentará Peritos para Evitar Vinculación a ProcesoDefensa de Fernando Farías Presentará Peritos para Evitar Vinculación a Proceso

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