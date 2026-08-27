Vinculación a Proceso de Fernando Farías Laguna se Resolverá este Jueves

La situación jurídica del excontralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de integrar una red dedicada al tráfico ilegal de combustible, se definirá este jueves, luego de que la audiencia en su contra se prolongara por más de nueve horas.

La jueza Alejandra Ramírez de la Vega determinó un receso y ordenó que la audiencia se reanude mañana a las 8:00 horas, en los juzgados federales del Altiplano.

Será durante esta continuación de la audiencia cuando la jueza determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso al contraalmirante Fernando “N”.

El imputado es acusado por la FGR de delincuencia organizada con la intención de cometer delitos con hidrocarburos, actividad conocida como “huachicol fiscal”.

Durante la audiencia, el imputado refutó las acusaciones en su contra. Será hasta la mañana de este jueves cuando se conozca si Fernando Farías será vinculado a proceso.

AMP