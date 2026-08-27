Autoridades Frustran Privación de la Libertad en Veracruz y los Atacan a Disparos

En el municipio de San Andrés Tuxtla, ubicado en la zona sur de la entidad veracruzana, se dio a conocer que las fuerzas de seguridad lograron frustrar un presunto intento de privación ilegal de la libertad.

Dicho operativo, el cual se llevó a cabo por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Policía Municipal, dejó como saldo un total de seis personas detenidas.

Asimismo, se informó que los ahora detenidos viajaban a bordo de vehículos y, al percatarse de la presencia de las autoridades, realizaron detonaciones con arma de fuego en contra de elementos estatales.

Se dio a conocer que, tras el despliegue de un operativo, se dio con la localización de un inmueble, donde, según lo informado en un comunicado emitido por la SSP, presuntamente se intentaba privar de la libertad a un ciudadano.

Derivado de este operativo, se informó que los elementos estatales no sufrieron lesiones y que únicamente se reportaron daños materiales en la patrulla. Como resultado de la intervención, fueron detenidos seis hombres.

Según lo informado, tras dicho operativo fueron aseguradas armas de fuego largas, cortas y equipo táctico. Trascendió que las personas detenidas, así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se continúan con las diligencias conforme a la ley.