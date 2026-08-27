Seguridad

Autoridades Frustran Privación de la Libertad en Veracruz y los Atacan a Disparos

Seis personas fueron detenidas en un operativo realizado al sur de la entidad donde intentaron raptar a un ciudadano.

Autoridades Frustran Privación de la Libertad en Veracruz y los Atacan a DisparosAl percatarse de la presencia de las autoridades, los ahora detenidos abrieron fuego contra los elementos. Foto: Ilustrativa | N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Enfrentamiento en Veracruz deja 6 detenidos tras intento de privación de la libertad. Las autoridades aseguraron armas y equipo táctico.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+