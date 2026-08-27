Seguridad

Catean Bodegas Ligadas a Ernesto "N" en CDMX; Hallan Documentos sobre Red de Huachicol

Como parte de la investigación de la fiscalía, fue detenido el exgobernador de Baja California el pasado 16 de julio en Ensenada, Baja California

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FGR da Detalles sobre Huachicol Fiscal: Catean Bodegas en la Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX