Catean Bodegas Ligadas a Ernesto "N" en CDMX; Hallan Documentos sobre Red de Huachicol

La fiscal General de la República, Ernestina Godoy ofreció esta noche más detalles sobre el caso de huachicol fiscal del caso Ingemar, ligado al exgobernador de Baja California, Ernesto "N", detenido el pasado 16 de julio en Ensenada, Baja California. Ingemar, S.A. de C.V. es una de las empresas investigadas por la FGR por presunto huachicol fiscal, y Ernesto "N", es uno de sus principales accionistas.

La fiscal indicó hoy que en la red criminal de huachicol fiscal, participó el exgobernador Ernesto "N", y 24 personas más, de las cuales 9 ya han sido detenidas.

Además, indicó que derivado de los avances en la investigación, se solicitó a un juez de Distrito del Estado de México, una orden de cateo para dos bodegas ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

FGR

Señaló que en este inmueble, ministerios públicos, peritos de la FGR , y agentes de la SSPC hallaron pedimentos de importación, actas de asambleas y contratos que darían cuenta de la simulación ejecutada por los presuntos integrantes de la red criminal, y más documentos del esquema delictivo que ya se investiga. Toda esta información se encontraba oculta en ambas bodegas.

Ante el hallazgo de esta información, la fiscal, dijo que esto "permitió identificar indicios relevantes, sobre operaciones de comercio exterior de la empresa investigada, los cuales aportan mayores elementos del modus operandi y abrirían nuevas líneas de investigación".

En tanto, sobre el exgobernador, destacó que hasta el momento la FGR no ha sido notificada por la defensa sobre el cambio de la medida cautelar para que la prisión preventiva de Ernesto "N" se cumpla en prisión domiciliaria, aunque garantizó que se respetan todos sus derechos en prisión.

La FGR indicó que la detención del exgobernador se dio como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por el exgobernador , quien fue vinculado a proceso por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Información N+