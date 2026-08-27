Educación

Sheinbaum Gradúa a 8,138 Militares; De Todos Ellos, Mil Irán a Guardia Nacional

Claudia Sheinbaum encabezó en Zapopan la graduación de 8,138 integrantes de las Fuerzas Armadas; mil egresados serán destinados a la Guardia Nacional.

Sheinbaum encabezó la graduación de 8,138 militares en ZapopanSheinbaum encabezó la graduación de 8,138 militares en Zapopan. Foto: Cuartoscuro

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De 49 mil jóvenes que buscaron ingresar a los planteles militares, solo 4,219 consiguieron un lugar; otros 5,200 estudiantes iniciarán cursos el 1 de septiembre

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