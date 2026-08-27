Sheinbaum Gradúa a 8,138 Militares; De Todos Ellos, Mil Irán a Guardia Nacional

Más de 8 mil militares concluyeron sus estudios y mil de ellos se incorporarán a la Guardia Nacional, en medio de cambios relevantes para la formación de las Fuerzas Armadas en México. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este miércoles la ceremonia de graduación en el Colegio del Aire, en Zapopan, Jalisco, donde también se anunció la próxima creación de la Universidad de Defensa Nacional.

El acto marcó la clausura del ciclo escolar 2025-2026 y el inicio del ciclo 2026-2027 del Sistema Educativo Militar. En total, 8,138 integrantes de las Fuerzas Armadas concluyeron sus estudios, mientras que las autoridades adelantaron que otros 5,200 alumnos comenzarán cursos el próximo 1 de septiembre.

La dimensión del proceso de selección quedó reflejada en las cifras presentadas durante la ceremonia. Un total de 49 mil jóvenes participaron en el proceso para ingresar a los planteles militares, pero solamente 4,219 consiguieron un lugar. Además, 2,637 oficiales concluyeron sus estudios.

La subteniente de la Guardia Nacional María Fernanda Ángeles García tomó la palabra en representación de quienes finalizaron su preparación y destacó la responsabilidad que asumirán los nuevos graduados al incorporarse a sus respectivas funciones.

"Desde ahora tendremos el honor de dirigir a valientes hombres y mujeres que día a día están dispuestos a servir a México", expresó María Fernanda Ángeles García.

Las cifras muestran el alcance del sistema de formación militar y la competencia que enfrentan quienes buscan incorporarse a sus planteles. La graduación también ocurre en un momento de transformación para la estructura educativa de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Uno de los anuncios centrales de la ceremonia fue la transformación de la actual Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. El secretario de la Defensa Nacional y alto mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que comenzará el procedimiento necesario para modificar oficialmente su denominación.

"Con esta fecha, se iniciará el proceso legal y administrativo para que la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional cambie de nombre a Universidad de Defensa Nacional", mencionó Ricardo Trevilla Trejo.

El general también detalló la dimensión de la oferta académica disponible. El Sistema Educativo Militar de la Defensa cuenta con 44 planteles, 78 posgrados, 29 licenciaturas, 106 cursos de formación de clases y 131 cursos de capacitación para el trabajo, una estructura destinada a preparar personal para distintas áreas y niveles de las Fuerzas Armadas.

El relevo generacional continuará prácticamente de inmediato. De acuerdo con la información presentada por Trevilla Trejo, 5,200 estudiantes iniciarán sus cursos el próximo 1 de septiembre como parte del nuevo ciclo del Sistema Educativo Militar.

Del total, 3,859 son hombres y 1,341 mujeres. Esto significa que las mujeres representan aproximadamente una cuarta parte de este grupo de nuevos estudiantes. La Defensa ha señalado que actualmente ellas pueden ingresar a la totalidad de los planteles militares, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las respectivas convocatorias de admisión.

La incorporación de estos estudiantes dará continuidad al ciclo de formación profesional dentro de las Fuerzas Armadas, después de la salida de los más de 8 mil militares que concluyeron sus estudios durante 2026.

Durante su mensaje en Zapopan, Claudia Sheinbaum centró parte de su discurso en la manera en que los nuevos graduados deberán ejercer sus responsabilidades. La presidenta pidió prudencia y humildad y sostuvo que portar el uniforme debe entenderse como una responsabilidad de servicio y no como un privilegio.

"A quienes se gradúan, no olviden nunca, nunca, que la autoridad debe ejercerse con prudencia, con humildad, que la fuerza siempre debe estar acompañada de sensibilidad, que el uniforme no representa privilegios, sino servicio al pueblo y a la nación", mencionó Claudia Sheinbaum.

La mandataria también realizó un reconocimiento público al general Ricardo Trevilla Trejo y destacó que, desde su perspectiva, la fortaleza de las instituciones militares no puede depender únicamente de su capacidad operativa, sino también de la preparación y los valores de sus integrantes.

"Quiero aprovechar este momento para reconocer también al General Ricardo Trevilla Trejo. México cuenta hoy con un gran mando al frente del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, un hombre visionario, sensible y patriota, que entiende que una fuerza armada fuerte no se construye únicamente con capacidad operativa, sino con preparación, disciplina, valores y una profunda comprensión de la responsabilidad frente a la patria y al pueblo", expresó la presidenta.

La graduación también tendrá un impacto directo en la Guardia Nacional. De los 8,138 militares que terminaron sus estudios, alrededor de 3 mil corresponden a especialidades relacionadas con la formación de oficiales.

De ese grupo, mil egresados se incorporarán a la Guardia Nacional, según lo informado por el secretario de la Defensa Nacional. Su incorporación forma parte del fortalecimiento de esta institución dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad.

La cifra implica que uno de cada tres integrantes de ese grupo de aproximadamente 3 mil egresados vinculados con la formación de oficiales tendrá como destino la Guardia Nacional, reforzando su estructura con personal recién egresado del Sistema Educativo Militar.

La ceremonia terminó con un desfile de honor en las instalaciones del Colegio del Aire, en Zapopan. El acto cerró formalmente el ciclo escolar 2025-2026 y dio paso a una nueva generación de estudiantes que comenzará su preparación durante el ciclo 2026-2027.

La jornada dejó dos cifras especialmente relevantes: 8,138 militares terminaron sus estudios y 5,200 nuevos alumnos están por comenzar su formación. Al mismo tiempo, la Defensa iniciará los trámites para transformar la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en la Universidad de Defensa Nacional.

Con la llegada de mil nuevos elementos a la Guardia Nacional y la transformación anunciada de su estructura universitaria, el Sistema Educativo Militar entra en una nueva etapa que tendrá efectos en la preparación de las próximas generaciones de integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas.