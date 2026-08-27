Astronomía

Así Se Podrá Observar el Eclipse Parcial de Luna en Hermosillo Este Jueves

El fenómeno astronómico será visible en la capital de Sonora este jueves 27 de agosto. Conoce el horario, costo y dónde observarlo con telescopios.

Así Se Podrá Observar el Eclipse Parcial de Luna en Hermosillo Este JuevesAsí Se Podrá Observar el Eclipse Parcial de Luna en Hermosillo Este Jueves. Foto: Reuters

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Este jueves 27 de agosto, Hermosillo será testigo de un eclipse lunar parcial, y habrá actividades para verlo desde el Observatorio Sonora.

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