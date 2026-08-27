Así Se Podrá Observar el Eclipse Parcial de Luna en Hermosillo Este Jueves

La noche de este jueves 27 de agosto, los habitantes de Hermosillo podrán observar un eclipse parcial de Luna desde el Observatorio Sonora: Antonio Sánchez Ibarra, en el Centro Ecológico de Sonora.

Durante el fenómeno, una parte de la Luna ingresará en la sombra de la Tierra, conocida como umbra, lo que podría provocar que esa zona del satélite natural adquiera tonalidades rojizas, cobrizas o anaranjadas.

A diferencia de un eclipse lunar total, en esta ocasión no toda la superficie de la Luna quedará cubierta por la umbra, por lo que no se espera que el satélite se transforme completamente en la llamada “Luna de sangre”.

Observatorio Sonora Antonio Sánchez Ibarra, en el Centro Ecológico de Hermosillo. Foto: Centro Ecológico de Sonora

Sin embargo, la región eclipsada podría presentar el característico tono rojizo que ocurre cuando la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de alcanzar la superficie lunar.

En Hermosillo, el Observatorio Sonora: Antonio Sánchez Ibarra realizará una jornada especial para observar el eclipse parcial de Luna. El acceso al recinto comenzará a las 6:00 de la tarde y las actividades se extenderán hasta las 11:00 de la noche.

Según el programa del observatorio, el inicio del eclipse está previsto para las 7:33 de la noche, mientras que el máximo ocurrirá a las 9:12 PM. El fenómeno concluirá alrededor de las 10:51 PM.

Los asistentes también podrán participar en actividades de divulgación astronómica. Foto: Gobierno del Estado de Sonora

Además de la observación del eclipse, los asistentes podrán participar en actividades de divulgación astronómica, conocer exposiciones y utilizar telescopios para observar el cielo nocturno. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, también será posible observar otros cuerpos celestes, entre ellos Venus y Saturno, además de la Luna.

La entrada general tendrá un costo de 50 pesos, mientras que estudiantes y menores de edad pagarán 25 pesos. Una de las opciones para quienes cuentan con equipo propio es llevar su telescopio, ya que el observatorio anunció que quienes lo hagan tendrán entrada gratuita a la observación del eclipse.