Programas sociales

4 Módulos de CONAVI Siguen con Registro en Agosto 2026: Ubicación y Horario

Durante julio y agosto abrió la convocatoria de registro 2026 a Viviendas del Bienestar de la Conavi en 23 estados del país, pero sólo en una entidad permanece abierto

Beneficiarias de Vivienda Bienestar 2026. Módulos Conavi registro.¿Cumples los requisitos para solicitar una Vivienda del Bienestar? Te damos a conocer la ubicación de los 4 módulos que continúan abiertos en agosto 2026. Foto: Facebook Conavi.

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