4 Módulos de CONAVI Siguen con Registro en Agosto 2026: Ubicación y Horario

Luego de que la Comisión Nacional de Vivienda para el Bienestar (Conavi) del Gobierno de México lanzó en julio la convocatoria 2026 para el Apoyo Bienestar 18 a 64 años, cuatro módulos continúan con registro abierto durante los últimos días de agosto. Y para que no pierdas la oportunidad de aplicar, en N+ te decimos dónde se ubican y en qué horarios puedes acudir.

Aunque la Conavi dio a conocer en sus redes sociales que ya inició con la tercera etapa del proceso, correspondiente a la validación de documentación de los solicitantes. En su página web aún se observan 4 módulos del Bienestar con registro Conavi abierto.

En caso de que hayas completado tu aplicación antes del 2 de agosto, en una nota previa te explicamos cómo saber si ya estás registrado en la Conavi y así acceder a un esquema de financiamiento social destinado a la adquisición de una vivienda en 119 municipios de 23 estados del país.

Si no tenías conocimiento de la convocatoria y deseas aplicar, ten en cuenta que entre los requisitos se contempla: no tener vivienda propia ni algún crédito vigente del INFONAVIT, FOVISSSTE ni otra institución de vivienda, además de que no debes superar el ingreso mensual por hogar de 17 mil 800 pesos.

Los Módulos con registro abierto se ubican en el municipio de Ignacio de la Llave en Veracruz. Y a continuación se describen las fechas de atención y horarios:

Palacio Municipal de Coatzintla, ubicado en la Calle Miguel Hidalgo no. 3, colonia Centro, C.P. 93160, en Coatzintla, Veracruz. Fecha y horario de atención del 24 al 29 de agosto 2026, de 09:00 a 17:00 horas.

Palacio Municipal de Tlalixcoyan ubicado en la calle Lorenzo Barcelata S/N, colonia centro, C.P.95220, en Tlalixcoyan, Veracruz. Fecha y Horario: 24 al 29 de agosto 2026, de 09:00 a 17:00 horas.

Palacio Municipal de Jamapa, localizado en el Callejón Tenoya, Cuartel 2, C.P. 94260, en Jamapa, Veracruz. Fecha y horario de atención: 24 al 29 de agosto 2026, de 09:00 a 16:00 horas.

Y finalmente, el Palacio Municipal de Medellin de Bravo en la Calle Nicolás Bravo no. 60, colonia Centro, C.P. 94240, Medellin Bravo en Veracruz. De 09:00 a 16:00 horas.

Toma en cuenta que entre la documentación requerida a hombres y mujeres de 18 a 64 años solicitantes del programa, se enlista la siguiente:

Identificación oficial con fotografía.

CURP de la persona solicitante y sus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos. En caso de matrimonio o concubinato, documentación correspondiente a la pareja.

En caso de discapacidad, la persona debe presentar un certificado médico.

SARR