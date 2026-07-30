¿Conavi Contacta en WhatsApp para Registro de Vivienda Bienestar? Esto Debes Hacer con Mensaje

El registro de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) está a punto de terminar, sin embargo algunas personas han sido contactadas en WhatsApp para hacer la inscripción al programa de Vivienda para el Bienestar 2026. Por ello, acá te decimos si puedes enviar la solicitud por chat y qué hacer si recibes este mensaje.

El pasado 20 de julio se abrió la etapa de inscripciones de Vivienda Bienestar, y para que no se te pase la posibilidad de adquirir una casa o departamento a un precio accesible, en notas previas ya te explicamos las fechas y requisitos de este proceso.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Destacó que Programas del Bienestar Beneficiarán a Millones en 2026

¿Hay registro de Conavi por WhatsApp?

La solicitud para entrar al programa de Vivienda Bienestar se realiza exclusivamente en los módulos de Conavi, los cuales se abrieron en 119 municipios de 23 entidades federativas del país para esta etapa. Es en estas localidades donde se están construyendo las casas o departamentos.

De esta manera, debes tener cuidado, ya que Conavi no está contactando en WhatsApp para el registro, así como tampoco solicita documentos personales, como CURP, Acta de Nacimiento, Comprobante de Domicilio, o fotografías por esta aplicación.

Por esta razón, la Conavi pidió a las personas tener cuidado con este tipo de mensajes, ya que se trata de un fraude, pues para entrar al programa no se necesitan gestores ni intermediarios, además de que tampoco se piden depósitos.

¿Qué hacer si recibes un supuesto mensaje de Conavi en WhatsApp?

La Conavi también solicitó a las personas que identifiquen un intento de fraude de este tipo, que lo reporten al número de teléfono 55 3333 7903, que brinda atención especializada para denuncias en un horario de lunes a viernes de 9 am a 3 pm y de 5 pm a 7 pm.

Si te interesa hacer el registro de Conavi para adquirir una casa del Bienestar a un costo por debajo de su precio comercial, aquí puedes consultar cuáles son los módulos abiertos hasta el 31 de julio 2026.

PPP