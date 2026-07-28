Programas sociales

Últimos Días de Registro para Apoyo de $600,000 a Madres Solteras 2026: Requisitos y Módulos

Las jefas de familia con uno o más hijos pueden hacer el registro del Apoyo Bienestar de 600 mil pesos. Checa cuáles son los requisitos y dónde están los módulos

Checa los requisitos y módulos del Registro de Madres Solteras 2026 para Apoyo de 600,000 pesosLas madres solteras tienen preferencia en este registro. Foto: Bienestar

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