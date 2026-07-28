Últimos Días de Registro para Apoyo de $600,000 a Madres Solteras 2026: Requisitos y Módulos

Se acercan los últimos días del registro para el apoyo de 600,000 pesos a madres solteras 2026, y si aún no solicitas tu incorporación a este programa, acá te explicamos los requisitos y dónde hay módulos abiertos para que hagas tu inscripción.

Actualmente, muchas personas tienen la oportunidad de solicitar su entrada a los programas sociales del Bienestar, como el apoyo de 30 a 64 años, uno para mujeres de 18 a 59 años, y la pensión para hombres de 60 a 64 años.

Además desde hace una semana se abrió el registro para el apoyo a madres solteras 2026, y las interesadas deben darse prisa, pues esta inscripción ya se encuentra cerca de la fecha límite.

Requisitos para el apoyo de 600,000 pesos a madres solteras

Las mujeres que son jefas de familia y que cuentan con uno o más hijos pueden hacer el registro del programa de Vivienda para el Bienestar de la Conavi, el cual termina el próximo 2 de agosto de 2026. Estos son los requisitos y documentos que piden:

Ser mayor de edad, preferentemente con dependientes económicos.

No tener casa propia.

No contar con Infonavit, Fovissste, ni con otro crédito de vivienda.

Tener un ingreso menor a 17,800 pesos mensuales.

No haber recibido previamente un apoyo de vivienda.

Identificación oficial con fotografía.

CURP tuya y de tus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos.

En caso de matrimonio o concubinato, también deberás presentar los mismos documentos de tu pareja.

Si tú o algún integrante de tu hogar tiene una discapacidad permanente, lleva el certificado médico emitido por una institución pública que lo acredite.

Si bien el registro no es exclusivo para madres solteras, las jefas de familia sí tienen prioridad en el registro al considerarse como uno de los sectores vulnerables. El apoyo también da preferencia a adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas.

El programa de Vivienda Bienestar ofrece a los mexicanos la oportunidad de adquirir una casa o departamento de 60 metros cuadrados, con dos recámaras, baño completo, sala, comedor, cocina, patio de servicio, con agua, electricidad, escuelas, entre otros beneficios.

Estas casas tienen un costo aproximado de 600 mil pesos, de acuerdo con información del director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, mientras que su precio comercial es de 1.2 millones de pesos, de ahí que el apoyo Bienestar sea de 600 mil pesos, aproximadamente.

¿Dónde hay módulos de registro para apoyo a madres solteras 2026?

El registro de Vivienda para el Bienestar estará disponible hasta el próximo 2 de agosto en los módulos de la Conavi, los cuales se instalaron en 119 municipios de 23 entidades federativas del país. Estas son las localidades donde hay sedes de inscripción:

Baja California Sur

La Paz.

Sonora

General Plutarco Elías Calles.

Pitiquito.

Caborca.

Navojoa.

Nogales.

Chihuahua

Aquiles Serdán.

Coahuila de Zaragoza

Piedras Negras.

San Pedro.

Durango

Gómez Palacio.

Sinaloa

Rosario.

Navolato.

Guanajuato

San Luis de la Paz.

Pénjamo.

Comonfort.

Tarimoro.

Dolores Hidalgo.

San Diego de la Unión.

San Luis Potosí

Tanlajás.

Cerro de San Pedro.

Rioverde.

San Luis Potosí.

Villa de Arista.

Tamaulipas

Altamira.

González.

Hidalgo.

Villa de Casas.

Victoria.

Matamoros.

Zacatecas

Cuauhtémoc.

Valparaíso.

Jalisco

San Diego de Alejandría.

Tapalpa.

Huejúcar.

San Martín de Bolaños.

Juchitlán.

Yahualica de González Gallo.

Villa Guerrero.

Huejuquilla el Alto.

Ameca.

San Juan de los Lagos.

Gómez Farías.

Michoacán de Ocampo

Sahuayo.

Cuitzeo.

Tacámbaro.

Huandacareo.

Aquila.

Angamacutiro.

Chilchota.

Peribán.

Aporo.

Vista Hermosa.

Pátzcuaro.

Huiramba.

Nayarit

Tepic.

Xalisco.

Hidalgo

Mixquiahuala de Juárez.

Zempoala.

Huautla.

Actopan.

Zapotlán de Juárez.

Estado de México

Cuautitlán Izcalli.

Axapusco.

Querétaro

Ezequiel Montes.

Guerrero

Coyuca de Benítez.

Acapulco de Juárez.

Cuajinicuilapa.

Atoyac de Álvarez.

Técpan de Galeana.

Chilpancingo de los Bravo.

Puebla

Puebla.

Tepeojuma.

Atzitzihuacán.

Acajete.

Huaquechula.

Tehuacán.

San José Chiapa.

Tlaxcala

Terrenate.

Oaxaca

Salina Cruz.

Santo Domingo Tehuantepec.

San Juan Cotzocón.

Loma Bonita.

Veracruz

Maltrata.

Coatzintla.

Álamo Temapache.

Tlalixcoyan.

Perote.

Tierra Blanca.

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios.

Tomatlán.

Cotaxtla.

San Rafael.

Jamapa.

Soconusco.

Las Choapas.

Medellín de Bravo.

Emiliano Zapata.

Chiapas

Ocosingo.

Tuxtla Gutiérrez.

Suchiapa.

Jiquipilas.

Tapachula.

Chiapa de Corzo.

Venustiano Carranza.

Pijijiapan.

Tabasco

Cárdenas.

Centro.

Centla.

Campeche

Champotón.

Yucatán

Izamal.

Progreso.

Espita.

Xocchel.

Tzucacab.

Valladolid.

Quintana Roo

Cozumel.

Tulum.

Felipe Carrillo Puerto.

Othón P. Blanco.

Para conocer la ubicación exacta de los módulos Conavi, debes ingresar a este link: https://integral.conavi.gob.mx/PVB/modulos y seleccionar la entidad en la que vives. Ahí te saldrá el listado de las sedes de inscripción disponibles y los horarios de atención.

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