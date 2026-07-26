Programas sociales

Reabre Nuevo Registro Apoyo Bienestar 30 a 64 Años: Estos Apellidos se Inscriben 27-31 de Julio

Esta semana reinicia el nuevo registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años para mujeres y hombres, por eso checa quiénes se inscriben en los últimos días de julio 2026.

Reabre nuevo registro la Pensión hombres y mujeres Bienestar 30 a 64 años qué apellidos se inscriben del 27 al 31 de julio 2026El apoyo Bienestar de 30 a 64 años inicia con una nueva otra semana de registro. Foto: Secretaría de Bienestar
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