Programas sociales

¿Ingreso Ciudadano Universal Abrió Registro? Hay Buenas Noticias del Apoyo de $12,000

Checa de qué trata el programa de Ingreso Ciudadano Universal y los requisitos para hacer registro, pues hay buenas noticias en julio 2026.

Programa Ingreso Ciudadano Universal abrió registro 2026 requisitos y buenas noticias del apoyo de 12 mil pesosEl programa de Ingreso Ciudadano Universal anunció buenas noticias en julio 2026. Foto: Cuartoscuro

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