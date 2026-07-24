¿Ingreso Ciudadano Universal Abrió Registro? Hay Buenas Noticias del Apoyo de $12,000

El programa Ingreso Ciudadano Universal trae buenas noticias en el mes de julio 2026 y eso desató muchas dudas en las personas interesadas en inscribirse, por eso acá te decimos si actualmente hay registro abierto y los requisitos que piden para solicitar el apoyo de hasta 12 mil pesos en México.

Este mes está cargado de actividad. Por un lado está abierto el registro CONAVI de Vivienda para el Bienestar, por eso en una nota ya te dijimos dónde hay módulos para inscribirse y cuáles son los más cercanos a la CDMX. También está en marcha el pago de la Pensión Bienestar julio 2026 y ya son pocas las letras que faltan de depósito.

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¿Programa Ingreso Ciudadano Universal abrió registro en julio 2026?

Las buenas noticias que anunció el programa, a través de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social CDMX, es que ya se realizó el pago del bimestre a cada uno de los beneficiarios que cuentan con su tarjeta activa.

La dispersión que se realizó consta de un pago de dos mil pesos por beneficiario, eso significa que en un año una persona puede cobrar hasta 12 mil pesos, producto de seis ministraciones. Mientras que quienes reciban su tarjeta en meses posteriores, solo recibirán el apoyo que quede por depositarse en el 2026.

Requisitos para registrarse a Ingreso Ciudadano Universal 2026

Este programa busca contribuir a reducir la pobreza por ingresos de las personas residentes de la Ciudad de México (CDMX) que tienen entre 57 y 59 años de edad. Para poder inscribirse a este apoyo, las Secretaría de Bienestar e Igualdad Social pide que se cumpla con los siguientes requisitos:

Radicar permanentemente en la Ciudad de México.

Tener al momento de la inscripción al programa máximo 59 años cumplidos, preferentemente, y tener interés en recibir el apoyo.

Identificación oficial con fotografía. (Credencial de elector del INE, IMSS, ISSSTE, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar, licencia de conducir).

Comprobante de domicilio vigente: recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento, o constancia de residencia expedida por la Alcaldía que corresponda (en los casos donde la situación irregular del predio que habita haga de este documento la única manera de comprobar su residencia), cuya fecha de expedición no deberá ser mayor a tres meses a la fecha de su inscripción, solo en los casos en que el domicilio no sea visible en la identificación oficial.

Acta de nacimiento (solo en el caso de que no sea visible la fecha de nacimiento en la identificación oficial).

Clave única del registro de población, CURP (solo en caso de no ser visible en los documentos de identificación oficial).

Solicitud de incorporación al programa, la cual será proporcionada por personal operativo de la Dirección Ejecutiva para Adultos “A”.

Por ahora no hay fechas de registro anunciadas por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social CDMX. Las personas interesadas en inscribirse al programa Ingreso Ciudadano Universal en 2026, van a tener que esperar a que se abra una nueva recepción de solicitudes en la capital. Si cumplen con los requisitos, pueden ir juntando toda la documentación necesaria para el trámite.

AO