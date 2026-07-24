¿Registro de CONAVI Abrió en CDMX? Estas Ciudades del Valle de México Lanzaron Convocatoria 2026

Hace unos días empezó el nuevo registro de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) del programa Vivienda para el Bienestar 2026, por eso acá te decimos si hay módulos abiertos en CDMX en julio y qué ciudades del Valle de México lanzaron convocatoria para hacer su inscripción a las casas con valor de 600 mil pesos.

Para todas las mujeres y hombres de 18 años de edad en adelante tengan la oportunidad de aplicar para este programa, en una nota ya te dimos las fechas y requisitos para solicitar el apoyo para Vivienda Bienestar en julio 2026 y los módulos de registro CONAVI disponibles este mes.

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¿Registro de CONAVI Vivienda Bienestar abrió en CDMX?

La nueva convocatoria de CONAVI dio inicio este lunes 20 de julio y va a estar tener registro abierto hasta el próximo 2 de agosto 2026. Eso quiere decir que los interesados van a tener la oportunidad de hacer su trámite varias semanas, lamentablemente la recepción de solicitudes no está disponible para habitantes de la Ciudad de México (CDMX).

En el caso de las personas que viven en la capital del país, deberán acudir directamente al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) para solicitar un casa, pues es el organismo encargado de los programas habitacionales en la entidad. La buena noticia es que en el Valle de México hay dos módulos CONAVI abiertos en esta etapa de inscripción.

Módulos de registro CONAVI abiertos en el Valle de México en julio 2026

Los dos módulos que se encuentran abiertos para hacer el registro de Vivienda para el Bienestar están ubicados en el Estado de México. La dirección y horario de atención de cada uno es la siguiente:

Cuautitlán Izcalli

Jardín del Arte. Ubicación: Calle Dr. Jimenez Cantú S/N, Colonia Industrial Cuamatla, C.P. 54730, Cuautitlán Izcalli, México. Referencia: Interior del Parque las Esculturas.

Fechas: Del 20 de julio al 2 de agosto.

Horarios: De 9 am a 4 pm.

Axapusco

Auditorio Axapusco. Ubicación: Calle Vicente Guerrero No. 6, Colonia Pueblo Axapusco, C.P. 55940, Axapusco, Estado de México. Referencia: A Un Costado de la Iglesia y Cerca de la Plaza Principal.

Fechas: Del 20 de julio al 2 de agosto.

Horarios: De 9 am a 5 pm.

Recuerda que esta es una de las múltiples etapa de registro que tiene CONAVI para que la gente pueda inscribirse a Vivienda para el Bienestar 2026, programa que busca darle una casa a las familias que más lo necesitan.

AO