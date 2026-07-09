¿Dónde Hay Entrega y Construcción de Casas del Bienestar CONAVI en Julio 2026? Lista por Estado

El Gobierno de México cuenta con un programa que apoya la economía familiar con la entrega de Casas Bienestar a personas que ganan dos salarios mínimos o menos. Y en N+ te damos a conocer dónde hay entrega y construcción de viviendas en julio 2026.

Si estás interesado en aplicar, aquí te decimos si hay registro abierto para Vivienda Bienestar de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) este mes, y qué sigue tras hacer la inscripción.

Todos los miércoles, la Conavi e Infonavit realizan la entrega de una Casa para el Bienestar directamente desde la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vivienda para el Bienestar: Entregarán Más de Mil Casas de CONAVI en Tamaulipas

¿Dónde hay entrega y construcción de Casas del Bienestar CONAVI en Julio 2026?

El director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez Contreras dio a conocer durante "La Mañanera" de Sheinbaum que a finales de 2026 se entregarán 50 mil viviendas más, del total de 500 mil viviendas nuevas.

Mientras que en julio 2026 inicia la construcción de 73 mil 498 viviendas, en 138 predios.

El director general del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza señaló que se han colocado 23 mil 281 viviendas en 21 estados, 53 municipios y 91 desarrollos. Las personas que adquieren casa son 52 por ciento mujeres y 28% hombres.

Lista de estados con entrega y construcción de Casas Conavi 2026

Durante 2025, la Conavi construyó 82,497 viviendas, mientras que en este 2026 la meta es de 73,490, lo que da como saldo 11,987 Casas Conavi por entregar.

A continuación hallarás enlistadas el número total de casas en construcción o proceso de entrega por cada una de las 32 entidades del país.

Aguascalientes - 1,040.

Baja California - 1,106.

Baja California Sur - 1,625.

Campeche - 1,599.

Chiapas - 14,952.

Chihuahua - 4,134.

Ciudad de México- 62.

Coahuila de Zaragoza- 1,478.

Colima - 854.

Durango - 1,202.

Guanajuato- 4,484.

Guerrero - 7,824.

Hidalgo - 10,286.

Jalisco - 3,270.

México - 1,040.

Michoacán de Ocampo - 8,928.

Morelos - 1,865.



Rodrigo Chávez Contreras, director general de la CONAVI, resaltó que para la asignación de casas se realizaron 154 asambleas y sorteos en 147 municipios de 30 entidades.

Si estás interesado en alguna de estas viviendas, aquí puedes consultar los requisitos de Pre-Registro de Conavi, y qué datos específicos piden para la Inscripción a Vivienda Bienestar 2026.

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SARR