¿Dónde Hay Entrega y Construcción de Casas del Bienestar CONAVI en Julio 2026? Lista por Estado

El director de Conavi anunció que en julio inició la construcción de más de 73 mil casas en 138 predios, conoce cuántas viviendas están contempladas por cada estado

Mujer con Llaves de Casa Conavi. Dónde Hay construcción y entrega de Viviendas para el Bienestar Conavi.Continúa la construcción y entrega de Casas del Bienestar CONAVI. Conoce la lista completa de estados con procesos abiertos. Foto: Facebook Conavi.

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