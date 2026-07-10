Fuertes Lluvias Colapsan Vialidades y Dejan Vehículos Varados en San Luis Potosí

La fuerte lluvia registrada la tarde de este jueves en la capital potosina provocó el cierre de vialidades, encharcamientos y vehículos varados, principalmente sobre el bulevar Río Santiago, donde las autoridades implementaron medidas preventivas para reducir riesgos a la población.

¿Cuál fue la zona con mayores afectaciones?

El bulevar Río Santiago concentró los principales incidentes, luego de que el incremento en el nivel del agua obligara al cierre de la vialidad. En ese punto, al menos un vehículo quedó varado y fue necesario el apoyo de una grúa para retirarlo.

Además del Río Santiago, la intensa precipitación ocasionó encharcamientos en diversas calles y avenidas de la capital potosina, generando tránsito lento y complicaciones para los automovilistas durante varias horas.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a evitar cruzar vialidades inundadas, respetar los cierres preventivos y mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que el pronóstico prevé que las lluvias continúen en la entidad durante las próximas horas.