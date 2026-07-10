Fuertes Lluvias Colapsan Vialidades y Dejan Vehículos Varados en San Luis Potosí

La intensa lluvia registrada la tarde de este jueves provocó cierres preventivos de vialidades, encharcamientos y vehículos varados en distintos puntos de la capital potosina.

Intensa Lluvia Provoca Cierres y Encharcamientos en San Luis PotosíFoto: N+

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La capital potosina enfrenta caos vial tras intensas lluvias. Bulevar Río Santiago cerrado por encharcamientos. Autoridades piden precaución y respeto a cierres preventivos.

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