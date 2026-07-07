Sector Agrícola de SLP Pierde 200 Empleos por Caída en Exportaciones de Tomate

La caída en las exportaciones de tomate hacia Estados Unidos y el impacto de los aranceles ya generan afectaciones en San Luis Potosí.

Crisis del Tomate ya Provoca Pérdida de Empleos en SLPFoto: N+

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Con 200 empleos perdidos y un invernadero cerrado, el sector agrícola de SLP sufre por aranceles y caída en exportaciones de tomate. Conoce cómo afecta a los agricultores locales.

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