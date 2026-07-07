Sector Agrícola de SLP Pierde 200 Empleos por Caída en Exportaciones de Tomate

El incremento en el precio del tomate y la disminución de las exportaciones hacia Estados Unidos ya comenzaron a generar afectaciones en el sector agrícola de San Luis Potosí, donde incluso se reportó el cierre de un invernadero y la pérdida de 200 empleos.

¿Cómo están impactando los aranceles y la caída de las exportaciones al campo potosino?

El secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado, Jorge Díaz Salinas, informó que un invernadero ubicado en el municipio de Rioverde suspendió operaciones debido a las dificultades para comercializar el producto en el mercado estadounidense.

El funcionario explicó que los aranceles y la reducción en la demanda de tomate por parte de Estados Unidos han afectado directamente a los productores, quienes enfrentan mayores costos y menores oportunidades para colocar su mercancía en el extranjero.

Añadió que, al no exportarse el mismo volumen de tomate, una mayor cantidad del producto permanece en el mercado nacional, lo que altera la dinámica comercial y repercute en los ingresos de los agricultores.

Díaz Salinas señaló que esta situación ya obligó a algunos productores a realizar recortes de personal en los invernaderos, por lo que advirtió que el sector continúa enfrentando un panorama complicado mientras no se recupere la demanda internacional.