Fiscalía Investiga Asesinato de Cuatro Personas en La Pila, SLP; Esto Sabemos

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí investiga el asesinato de cuatro personas localizadas en dos puntos de la delegación La Pila.

Fiscalía Investiga Múltiple Homicidio en La PilaFoto: N+

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Cuatro asesinatos sacuden La Pila, San Luis Potosí. La Fiscalía trabaja para esclarecer los hechos. Descubre qué se sabe hasta ahora.

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