Fiscalía Investiga Asesinato de Cuatro Personas en La Pila, SLP; Esto Sabemos

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó el hallazgo de cuatro personas sin vida este viernes en dos puntos distintos de la delegación La Pila. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

¿Qué informó la Fiscalía sobre los homicidios ocurridos en La Pila?

De acuerdo con la autoridad, elementos de la Policía de Investigación tomaron conocimiento de los hechos y desplegaron las diligencias correspondientes en dos puntos distintos de la delegación.

En la calle Barrón, personal de Servicios Periciales procesó la escena y realizó el levantamiento de los cuerpos de un hombre y una mujer para su traslado al Servicio Médico Legal.

Asimismo, sobre la carretera federal 57, en el acceso a la delegación La Pila, fueron localizadas otras dos personas sin vida, donde también se recabaron indicios como parte de la investigación.

Este hecho se suma al hallazgo de un hombre sin vida con huellas de violencia registrado en la comunidad de Paisanos, en el municipio de Mexquitic de Carmona, con lo que suman cinco homicidios registrados en las últimas horas.

La Fiscalía General del Estado informó que mantiene las investigaciones de campo y de gabinete para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.