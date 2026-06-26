Restos Humanos Fueron Hallados en el Río Silao en Colinas del Río en Irapuato

Habitantes de la colonia Colinas del Río en Irapuato, Guanajuato, informaron a las autoridades sobre el hallazgo de bolsas de plástico con restos humanos en el cause del Río Silao.

Habitantes de la colonia Colinas del Río en Irapuato, Guanajuato, informaron a las autoridades sobre el hallazgo de bolsas de plástico con restos humanos en el cause del Río Silao.N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante hallazgo en Irapuato: vecinos encuentran restos humanos en bolsas en el Río Silao. Autoridades investigan. ¿Qué sucedió realmente?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+