En el cause del Río Silao, ubicado en la colonia Colinas del Río en Irapuato, Guanajuato, vecinos encontraron restos humanos en una bolsa de plástico.

Fue en la parte posterior del fraccionamiento, donde se realizó el hallazgo, por lo que fueron alertados elementos de diversas corporaciones.

Agentes estatales llegaron al área donde se percataron de la existencia de las bolsas señaladas, por lo que iniciaron con las indagatorias.

Se desconoce la identidad y el número de personas a quienes pertenecen los restos

La zona tuvo que ser acordonada para proteger las evidencias y no contaminarla, impidiendo el paso a transeúntes. Personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de darle apertura a una carpeta de investigación.

Minutos después, integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) hicieron el levantamiento de los restos humanos, que aún se desconoce a cuantas personas pertenecen.