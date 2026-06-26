Arquidiócesis Rechaza Iniciativa de la Ley de Infancias Trans en Puebla ¿De Qué Trata?

La Arquidiócesis de Puebla emitió un comunicado en el que rechaza la iniciativa de ley de las Infancias Trans, la cual está siendo analizada en el Congreso del Estado por petición de miembros de la comunidad LGBTIQ+ y más organizaciones.

La iglesia católica se opone a que menores de edad puedan modificar el sexo en documentos oficiales, argumentando que no cuentan con la madurez necesaria para tomar decisiones de efectos jurídicos permanentes.

Advierte sobre posibles conflictos psicológicos y emocionales, además de expresar preocupación por la posibilidad que esta ley facilite cirugías de cambio de sexo en menores.

Arquidiócesis de Puebla pide diálogo con especialistas y padres de familia ante ley de infancias trans

Además hizo un llamado a los Legisladores para promover el diálogo amplio que incluya a especialistas y, especialmente, a padres de familia, a quienes la Arquidiócesis reconoce como los primeros responsables de la educación de los hijos.

COMUNICADO | Sobre la iniciativa de ley de las “infancias trans” pic.twitter.com/QCaf8fEUa5 — Arquidiócesis Puebla (@Arqui_Puebla) June 26, 2026

Finalmente, la Arquidiócesis aclara que su postura no es un rechazo a personas concretas, reiterando el compromiso de acompañar con respeto a quienes viven situaciones de sufrimiento o conflicto respecto a la identidad.

De acuerdo al Congreso de Puebla, la iniciativa sobre infancias y adolescencias trans busca reformar el Código Civil Local para permitir que menores de edad puedan modificar su acta de nacimiento y documentos oficiales, adecuándolos a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de cumplir la mayoría de edad.

Manifestación de organizaciones civiles contra la ley de infancias y adolescencias trans en Puebla

Organizaciones civiles se manifestaron frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para expresar rechazo a las resoluciones que impulsan reformas relacionadas con el reconocimiento legal de la identidad de género de niñas, niños y adolescentes en Puebla.

Durante la concentración, convocada por el Frente Nacional por la Familia, los participantes realizaron un videomapping sobre la fachada del máximo tribunal y emitieron mensajes en los que solicitaron respetar la autonomía de los Congresos Locales para legislar sobre este tema.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Manifiestan Contra Reforma de las Infancias Trans en el Congreso de Puebla

Al acto asistió el diputado local del pan, Rafael Micalco, quien aseguró que no darán marcha atrás en su postura y continuarán manifestándose ante lo que consideró una imposición de la Suprema Corte para que el Congreso de Puebla legisle en favor de las llamadas infancias trans.

El legislador insistió en que el debate debe incluir a especialistas, organizaciones civiles y padres de familia antes de aprobar cualquier reforma.

La manifestación se da mientras el Congreso del Estado de Puebla analiza las modificaciones a la ley para dar cumplimiento a la sentencia, que ordena armonizar la Legislación local en materia de reconocimiento legal de la identidad de género de niñas, niños y adolescentes trans.

Con información de N+

MCS