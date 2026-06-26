Arquidiócesis Rechaza Iniciativa de la Ley de Infancias Trans en Puebla ¿De Qué Trata?

La Arquidiócesis de Puebla mostró su negación ante la ley para infancias trans y aclaró que su postura no es un rechazo a personas concretas.

Arquidiócesis Puebla muestra su potura.Foto: Arquidiócesis Puebla

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La iglesia católica pide diálogo sobre la ley de Infancias Trans en Puebla. ¿Deberían los menores poder cambiar su género en documentos oficiales? Descubre más sobre esta polémica.

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Arquidiócesis Rechaza Iniciativa de la Ley de Infancias Trans en Puebla ¿De Qué Trata?