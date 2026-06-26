Detienen a 'Delta 7': lo Vinculan con Secuestro y Homicidio de Periodista Roxana Berenice

Detienen en el sur de Veracruz a José del Carmen “N” alias “Delta 7” como presunto responsable del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

Detienen al delta 7 relacionado al secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzman en VeracruzFoto: SEMAR

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Operativo en Coatzacoalcos captura a 'Delta 7', vinculado con el caso de Roxana Berenice. La familia de la periodista sigue buscando respuestas y justicia.

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