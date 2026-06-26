Detienen a 'Delta 7': lo Vinculan con Secuestro y Homicidio de Periodista Roxana Berenice

Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, realizaron un operativo en la ciudad de Coatzacoalcos la tarde del jueves 25 de junio donde se realizó la detención de José del Carmen “N” alias “Delta 7” como presunto responsable del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

Según datos aportado por la Secretaría de Marina la detención se realizó en el municipio de Coatzacoalcos, como resultado de semanas de operaciones navales de inteligencia efectuadas por Marina. Fuentes de seguridad señalan que "Delta 7" participó activamente en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora, quien fue privada de su libertad el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital.

Familiares de la periodista Roxana Guzman continúan con su búsqueda

A más de 23 días de la sustracción de la comunicadora Roxana Berenice en el municipio de Nanchital en el sur de Veracruz, y hasta el momento nada se sabe acerca de su paradero. Así lo confirma su madre la señora Rubicela Ramírez Madre de Roxana.

“La verdad que esto es muy difícil estamos muy agotados emocionalmente su hija no quiere comer está muy estresada el niño se levanta sobre saltado en las noches pregunta por su mamá”

Rubicela Ramírez, madre de Roxana asegura que la ha buscado con sus propios medios en las carreteras, en los predios, sumado a la búsqueda que realiza la Fiscalía General de la República.

“En las salidas de Nanchital más que nada en los Montes la lleva su papá Nando y le dice vete por acá va con la esperanza grita el nombre de su mamá”.

Tras los cateos que se realizan en Coatzacoalcos la esperanza se hizo presente sin embargo no corresponden a Roxana

“Pues si me alteré muchísimo y dije que sea lo que Dios quiera y si está ahí para ir a buscar ellos me llaman y pensé que no está ahí no me confirmaron nada pero me dijeron que eran actos del 2026 y volvió a surgir la esperanza para toda mi familia”.

Señaló que en los próximos días en caso de no tener mayor información acerca del paradero de su hija realizarán diversas manifestaciones.