Sujetos Roban Triciclo a Adulto Mayor en Veracruz; Cámaras de Seguridad Captaron el Hecho

Dos ladrones aprovecharon que un adulto mayor ingresó a la farmacia donde afuera de ella vende esquites y elotes, ubicada sobre la avenida Galeana de la ciudad de Veracruz, para llevarse el triciclo con toda su mercancía.

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El momento del robo quedó grabado por cámaras de seguridad; sin embargo, esto no impidió que los ladrones escaparan con la fuente de trabajo del adulto mayor por la calle lateral. El robo se registró durante la noche del pasado miércoles 24 de junio.

Una vez que se publicó el video en el que se mostraba el momento en el que los ladrones cometieron el atraco, muchas personas pensaron que se trataba del triciclo de doña Ofelia, una adulta mayor que vende afuera de la misma farmacia; sin embargo, la señora menciona que ella no fue la afectada.

No, no fue mi triciclo, fue el de otra persona. Mío no era, de otro vendedor.

Doña Ofelia todos los días en su casa de la colonia Cuauhtémoc prepara los esquites que irá a vender afuera de una farmacia donde se registraron los hechos la noche del pasado miércoles contra el vendedor.

Se desconoce la identidad de los sujetos que robaron el triciclo de un adulto mayor en Veracruz

Ella lleva años realizando esta actividad y lamenta que delincuentes roben a quienes se esfuerzan todos los días, a quienes, como ella, trabajan día a día para poder salir adelante con su triciclo realizando su venta.

Está mal porque eso no lo deberían de hacer; yo siempre he dicho que se vayan a trabajar, la verdad, que se vayan a trabajar.

Con la venta de elotes y esquites, por años doña Ofelia ha sacado adelante a su familia tras quedar viuda. Con relación al despojo ocurrido contra el hombre, hasta el momento los delincuentes no han sido identificados, por lo que se desconoce su paradero.