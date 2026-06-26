Sujetos Roban Triciclo a Adulto Mayor en Veracruz; Cámaras de Seguridad Captaron el Hecho

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que dos sujetos robaron el triciclo de un adulto mayor con el que trabajaba vendiendo elotes en la ciudad de Veracruz.

Sujetos Roban Triciclo a Adulto Mayor en Veracruz; Cámaras de Seguridad Captaron el HechoFoto: Archivo | N+

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Dos ladrones roban el triciclo de un vendedor de elotes en Veracruz mientras él estaba en una farmacia. Las cámaras de seguridad registraron el momento.

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