Continúa Operativo en Inmueble de Fraccionamiento Paraíso en Coatzacoalcos, Veracruz

Este jueves 25 de junio, se cumplen tres días de que elementos del Grupo Especial de Operaciones de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, realizan un operativo y trabajos de excavación en una residencia en el Fraccionamiento privado Paraíso, al poniente de la ciudad de Coatzacoalcos.

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Es de mencionar que presuntamente, durante la tarde del miércoles 24 de junio, se encontraron indicios de restos humanos por lo que se pararon las diligencias a fin de esperar a un equipo multidisciplinario que diera la confirmación del hallazgo. Sin embargo, este jueves afuera de la residencia nuevamente ingresó la retroexcavadora en la zona del patio de la residencia.

Desde la cochera, se logró ver al personal de la Fiscalía General de la República (FGR). Hasta el momento, de manera oficial la autoridad no ha emitido ningún comunicado.

Dos personas resultan detenidas y objetos asegurados durante cateo en Tlacotepec

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó, que se llevó a cabo un operativo de cateo autorizado por la autoridad judicial, en un inmueble ubicado en la colonia Centro del municipio de Tlacotepec. Esto fue a través de la Fiscalía regional de Córdoba.

Fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial, en coordinación con la 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱𝗶𝗮 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 (𝗚𝗡), 𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶́𝗮 𝗱𝗲 𝗦𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗣𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 (𝗦𝗦𝗣) 𝘆 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶́𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹, ejecutaron el operativo donde se logró la 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝗻 𝗳𝗹𝗮𝗴𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗻𝗼 “𝗡” 𝘆 𝗥𝗶𝗴𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 “𝗡”.

Además de los detenidos, se realizó el aseguramiento de bolsas transparentes que en su interior contenían un sustancia granulada color blanco con características similares a la droga conocida como cristal, camisetas con logotipos alusivos a corporaciones policiacas, una patrulla y equipo de telefonía móvil, indicios que será integrados a la carpeta de investigación correspondiente.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, quien definirá su situación jurídica en la próxima audiencia inicial, en apego al debido proceso y con respeto a sus derechos humanos.