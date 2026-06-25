Continúa Operativo en Inmueble de Fraccionamiento Paraíso en Coatzacoalcos, Veracruz

Se lleva a cabo un operativo en el Fraccionamiento Paraíso, ubicado en la ciudad de Coatzacoalcos

Operativo en ParaísoFoto: N+

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Hallazgo impactante en Coatzacoalcos: restos humanos en Fraccionamiento Paraíso. Autoridades en acción, espera más información oficial.

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