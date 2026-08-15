Seguridad

Detienen a Hombre por Presunta Usurpación de Funciones en Ensenada; Cobró Trámite Municipal

Rolando 'N', de 38 años, habría asegurado ser empleado municipal para ofrecer un supuesto trámite relacionado con la venta de bebidas alcohólicas a cambio de dinero.

Detienen a Hombre por Presunta Usurpación de Funciones en Ensenada; Cobró Trámite MunicipalDetienen a Hombre por Presunta Usurpación de Funciones en Ensenada; Cobró Trámite Municipal | Foto: DSPM

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