Detienen a Hombre por Presunta Usurpación de Funciones en Ensenada; Cobró Trámite Municipal

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Ensenada, luego de que presuntamente se identificara como empleado del Gobierno Municipal para ofrecer un supuesto trámite relacionado con la venta de bebidas alcohólicas.

Se trata de Rolando 'N', de 38 años, quien fue asegurado por su probable responsabilidad en el delito de usurpación de funciones.

La intervención ocurrió alrededor de las 16:00 horas de este viernes, luego de un reporte recibido a través del C5 sobre un establecimiento ubicado en la avenida López Mateos y calle Alvarado, en la Zona Centro.

De acuerdo con el reporte, el hombre se habría presentado como trabajador del área municipal encargada de Comercio y Alcoholes, donde presuntamente ofreció realizar un trámite relacionado con la venta de bebidas alcohólicas a cambio de dinero.

El reportante señaló que el individuo incluso le entregó un documento que aparentaba ser un estudio de factibilidad emitido por autoridades municipales, por lo que realizó un primer pago. Sin embargo, posteriormente dudó de la autenticidad del documento y de la identidad de la persona, por lo que solicitó apoyo de la Policía Municipal.

Al ser intervenido, Rolando 'N' no pudo acreditar que fuera servidor público. Los agentes solicitaron información a la Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos del Gobierno de Ensenada, donde se confirmó que el hombre no pertenecía a dicha dependencia.

Por estos hechos, los policías procedieron a detenerlo y trasladarlo para su certificación médica. Posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

APG