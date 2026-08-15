Seguridad

Presunto Asalto a Tienda Departamental Provoca Movilización Policiaca en Veracruz

Un presunto asalto a una tienda departamental ubicada en una plaza comercial del fraccionamiento Nuevo Veracruz, provocó una intensa movilización policiaca la noche de este viernes.

Presunto Asalto a Tienda Departamental Provoca Movilización Policiaca en VeracruzEn el sitio quedaron cristales rotos cerca del área de videojuegos y joyería. Foto: N+

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Presunto asalto en tienda departamental de Veracruz provoca movilización de la Policía y la SEMAR. El hecho dejó cristales rotos y presuntos disparos.

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