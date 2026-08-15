Presunto Asalto a Tienda Departamental Provoca Movilización Policiaca en Veracruz

Durante la noche de este viernes 14 de agosto se registró una intensa movilización por parte de corporaciones de seguridad debido a que se reportó un presunto hecho de violencia en un centro comercial localizado en la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, se informó que la movilización respondió a un presunto asalto en una tienda localizada al interior de una plaza comercial ubicada en las inmediaciones del fraccionamiento Nuevo Veracruz.

Hasta este momento, no se ha dado a conocer con exactitud cuáles fueron los artículos que los presuntos ladrones sustrajeron y tampoco el monto aproximado de lo robado en dicho asalto en esa plaza comercial este viernes.

Se reportó que en el sitio se encontraron cristales rotos en el área de videojuegos y joyería, que es lo que se presume que los presuntos ladrones habrían sustraído al entrar a la tienda departamental. Minutos después de realizarse el reporte a las autoridades, al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal, así como de la Secretaría de Marina (SEMAR).

Cabe destacar que esta no es la primera vez que un hecho similar ocurre en tiendas departamentales ubicadas en las inmediaciones de esta plaza comercial. Asimismo, se informó que se registraron presuntas detonaciones de armas de fuego, sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.