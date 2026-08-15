Internacional

De la Esperanza a la Tragedia: Solo Sobrevive Una de las Trillizas Saavedra en Colombia

Las trillizas Saavedra nunca se separaban hasta que la muerte llegó con el sismo de 7.4 en Colombia, solo una de ellas sobrevivió

Las trillizas Saavedra quedaron atrapadas junto a su familia en su vivienda tras el sismo en ColombiaFoto: Especial
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