De la Esperanza a la Tragedia: Solo Sobrevive Una de las Trillizas Saavedra en Colombia

La historia de las trillizas Saavedra ha conmocionado al mundo, ya que las tres hermanas eran inseparables. Las jóvenes y sus padres, se convirtieron en un símbolo de esperanza durante las labores de rescate luego del sismo de magnitud 7.4 que devastó a Colombia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por encontrar a toda la familia a salvo, no sucedió así.

Ana María Saavedra fue la única de las hermanas que sobrevivió al terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, con epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

Entre las 288 personas sin vida que tienen reportadas hasta el momento las autoridades, se encuentran los integrantes de la familia Saavedra Caicedo: Sofía e Isabella Saavedra Caicedo, de 23 años, junto a sus padres, Jairo Saavedra y Vicky Caicedo.

Sus seres queridos, vecinos y connacionales lloran su partida. Durante días esperaron con ilusión su rescate, la esperanza vibrante de demostrar que entre los escombros aún se podía hallar vida, se desvaneció.

Las trillizas Saavedra y sus padres quedaron sepultados luego del colapso del inmueble en el que residían en la ciudad de Cali, en la zona del Valle del Cauca.

Los vecinos de la zona sabían que en ese lugar vivía la familia que era conocida por todos. Sabían que las jóvenes siempre estaban juntas y que incluso estudiaron juntas la carrera de Mercadeo y concluyeron el último semestre de su licenciatura en Francia.

También tenían conocimiento de que regresaron a casa a Colombia para continuar con su desarrollo profesional, pasar tiempo con su familia y bailar salsa como tanto les gustaba. Por ello, durante las tareas de rescate aseguraron a las autoridades que en el momento del sismo, ellos se encontraban ahí.

Ana María, fue la primera en ser rescatada momentos después del temblor. Logró salvarse porque una puerta de roble le cayó encima, la madera sirvió como triángulo de la vida, espacio que expertos en Protección Civil consideran clave para salir avante, aunque con posibles lesiones.

La joven resultó con heridas en los brazos y una fractura en la pelvis; de inmediato fue trasladada a una clínica. En ese lugar le informaron que su familia no sobrevivió.

Sus padres, Jairo, de 63, y Victoria, de 61 años de edad, fueron encontrados abrazados sin signos vitales en una habitación de la vivienda. Luego fue hallada su hermana Sofía y su tío Diego, ambos también sin vida.

A través de redes sociales se dieron a conocer videos en los que las amigas de las trillizas Saavedra estaban en medio de las labores de rescate, ayudando a los expertos mientras esperaban el milagro.

“Eres una guerrera, chava. Tienes que ser fuerte, no te rindas, por favor”, gritaba con ayuda de un megáfono una de las amigas a Isabella, quien era la última de las trillizas Saavedra atrapada en la estructura.

Lamentablemente este jueves 13 de agosto los cuerpos de rescate encontraron a su otra hermana Isabella, quien también falleció.

En Colombia, las labores de emergencia continúan con la esperanza de hallar aún a más personas con vida, no obstante, están conscientes de que el tiempo clave para encontrar sobrevivientes se ha agotado.

Además se prevé que la cifra de víctimas mortales pueda aumentar, ya que tienen registro de varias personas desaparecidas. Hay 4 mil 18 personas heridas y miles más de damnificados que con el corazón destrozado buscan la manera de empezar de cero sus vidas.

EPP