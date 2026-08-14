Desaparecidos

‘Salió a Trabajar y No Volvió’: Bloquean Aquiles Serdán en Azcapotzalco por Taxista Desaparecido

La familia del taxista Pedro Santos Ávalos, quien salió a trabajar y desapareció en Azcapotzalco, pide ayuda. Así fue captado por última vez en calles de la CDMX

El taxista Pedro Santos Ávalos salió a trabajar y desapareció en AzcapotzalcoFoto: N+
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