‘Salió a Trabajar y No Volvió’: Bloquean Aquiles Serdán en Azcapotzalco por Taxista Desaparecido

La desaparición de un taxista en Azcapotzalco ha desatado una serie de movilizaciones en la Ciudad de México. La familia de Pedro Santos Ávalos, de 39 años de edad, con un bloqueo, exige a las autoridades su localización con vida; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los seres queridos del trabajador decidieron cerrar la circulación vial de las avenidas Aquiles Serdán y Tezozómoc, con la finalidad de llamar la atención de la Fiscalía CDMX para que den celeridad a las investigaciones para dar con su paradero.

La señora María Angélica Ávalos, madre de Pedro Santos, aseguró a N+ que esta manifestación es una medida que tomaron por la desesperación que viven por la ausencia de su hijo, la cual se va acrecentando conforme avanzan los días.

“Yo lo que quiero es que nos apoyen, que nos enseñen las cámaras desde el principio”, afirmó.

María señala que ha acudido a todas las instancias necesarias para obtener información o datos que ayuden con la localización de su hijo, de quien no sabe nada desde el 10 de agosto de 2026.

Uno de esos sitios fue el C5, donde se encuentra el control de monitoreo de cámaras de la ciudad. El personal le mostró grabaciones que podrían ser clave para saber qué ocurrió con Pedro Santos Ávalos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Taxistas Bloquean Aquiles Serdán en Azcapotzalco por Desaparición de Compañero

Luego de realizar la denuncia correspondiente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) emitió la ficha de búsqueda en la que se establecen los detalles de la última vez que vieron al taxista Pedro Santos Ávalos, así como las características físicas que ayudarían en su identificación.

En el documento con folio D/02985/2026/CBP, se indica que se le vio por última vez el día 10 de agosto de 2026 en la colonia Nueva Tezozómoc de la alcaldía Azcapotzalco.

Sus familiares refirieron que Pedro salió del domicilio donde vive con su madre alrededor de las 7:30 horas para ir a trabajar como taxista, sin embargo, no regresó a casa. Aseguran que no es de las personas que se ausenta sin avisar, por lo que eso fue lo que los preocupó más.

“No sabemos dónde está, si subió pasaje o qué pasó con él, por eso pedimos ayuda”, indicó su madre.

Asimismo, la señora contó a N+ que una de las pistas que tienen es un fragmento de un video proporcionado por las autoridades, donde se observa su unidad tipo Spark con cromática blanco y rosa y las placas A-5735-H, circulando por la avenida Insurgentes Sur.

Sin embargo, en inmediaciones de esa vialidad toma una cuchilla y a partir de ese momento las cámaras pierden de vista el taxi, por lo que se desconoce el rumbo que haya tomado después.

Sus compañeros taxistas también se han unido a la búsqueda, pero hasta ahora no han hallado otra pista que los lleve hasta Pedro. Su compañero Francisco Cruz aseguró que es un hombre trabajador y honesto, por lo que no saben qué pasó con él y por eso se unen a la exigencia para hallarlo con vida.

“Estamos aquí porque es una buena persona, es un buen ser humano, una persona que contribuye al crecimiento como cada uno de los ciudadanos que nos dedicamos a trabajar honradamente en esta ciudad”, afirmó.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Pedro Santos Ávalos tiene 39 años de edad y mide 1.75 metros. Sus señas particulares y objetos asociados son los siguientes:

Cicatriz en la ceja izquierda

Tatuaje de San Judas Tadeo en la espalda con la leyenda "JANAEL Y KEVIN"

Tatuaje con el nombre "GABY" en el brazo

Tatuaje con el nombre "CESAR" con fecha (se desconoce la fecha exacta, anotado como 2703)

EPP