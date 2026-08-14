De Colombia a Venezuela: Recuento de Comunicadores que Han Cuestionado Ayuda de Topos Mexicanos

Los topos mexicanos son conocidos por su labor en las tareas de rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas luego de desastres naturales o accidentes que conmocionan a comunidades y países. No obstante, los especialistas han sido blanco de críticas por parte de periodistas y comunicadores que ponen en duda su compromiso con la sociedad.

En lo que va del año, diversos países han resultado afectados por sismos muy fuertes, el caso más reciente es el de Colombia, que el 10 de agosto pasado fue azotado por un terremoto de magnitud 7.4, el cual hasta el momento ha dejado más de 280 personas sin vida, miles de heridos y daños materiales.

Los rescatistas mexicanos fueron los primeros en indicar que estaban listos para brindar todo el apoyo necesario para localizar a personas atrapadas, sin embargo, el gobierno colombiano rechazó la ayuda de los topos mexicanos.

Lo anterior, porque según el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, David Tamayo, Colombia solo aceptará para las labores de búsqueda y rescate a equipos internacionales que cumplan con protocolos y estándares.

Es decir, que sean equipos reconocidos por el sistema internacional de clasificación INSARAG (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate, en inglés), que es el sistema internacional que certifica a los rescatistas.

Otra de las características de los rescatistas reconocidos por dicho sistema, es que trabajan de manera autónoma, lo que significa que su despliegue no representará recursos adicionales para el gobierno.

Entonces, los únicos países que pueden brindar ayuda a Colombia durante esta emergencia son:

Israel

Estados Unidos

El Salvador

Ecuador

¿Por qué critican a los topos mexicanos por las tareas de rescate?

Aunque las autoridades colombianas han enfatizado que la selección de países no tiene nada que ver con criterios políticos y más bien obedece a la capacidad de garantizar grupos de rescate reconocidos por el sistema mencionado, las críticas por la ayuda de los topos mexicanos no tardaron en llegar.

Es importante recordar que los topos mexicanos nacieron durante las labores de rescate por el sismo del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. El ahora grupo de especialistas, inició con civiles que se organizaron para encontrar a personas atrapadas entre los escombros lo más pronto posible, debido a que las autoridades no agilizaban las labores.

A partir de ese momento, los topos mexicanos han sido parte fundamental de la historia del país y de la Protección Civil, ya que son considerados un símbolo de fuerza y esperanza. También son conocidos por viajar a cualquier lugar del mundo donde necesiten ayuda cuando ocurre una tragedia.

Pero a pesar de esta labor, los topos mexicanos han recibido críticas por parte de varias personas, como periodistas y comunicadores de naciones que se han visto afectadas por los desastres naturales.

¿Quiénes han criticado la labor de los topos mexicanos?

Los cuestionamientos sobre la labor de los topos mexicanos se hicieron más visibles luego de que Colombia rechazara el apoyo de las brigadas que no cuentan con la certificación correspondiente.

Uno de los casos más llamativos fue el de Néstor Morales, un periodista de Blu Radio, quien durante una entrevista con Héctor Méndez, el “Topo Mayor”, líder de la Brigada Internacional Topos Azteca, confrontó duramente al rescatista.

Durante la conversación, el periodista cuestionó la manera en la que el Topo Mayor ingresó al país para desplazarse a las zonas de desastre en Cali, sin contar con la autorización explícita o el aval diplomático del Gobierno colombiano ni cumplir los protocolos de entrada formal.

Morales señaló que la soberanía y los protocolos de respuesta del país afectado debían respetarse antes del despliegue voluntario. Fue entonces que la entrevista terminó bruscamente cuando el rescatista mexicano decidió colgar la llamada tras acusar al comunicador de politizar la ayuda.

Otro caso similar en Colombia ocurrió con medios locales como la revista Semana, quienes durante sus análisis periodísticos señalaron que, según la norma internacional, el ingreso no coordinado de rescatistas independientes puede ocasionar diversas problemáticas como caos en la logística, sobrecargar las rutas de apoyo y consumir recursos locales como transporte, hospedaje y alimentación.

Durante el apoyo a Venezuela por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, ocurrió un hecho que causó asombro al Topo Mayor. Una periodista local se unió a los cuestionamientos sobre el trabajo de los topos mexicanos. Durante una entrevista, al reconocido rescatista intentó obligarlo a seguir un presunto guion político, así relató Héctor Méndez a Venezuela Sports.

“Llegó una muchacha de una televisora local; no quiero decir de qué medio. Me dijo: ‘Tienes que decirle esto y darle las gracias a tu presidenta (Claudia Sheinbaum)’”, relató.

Fue entonces que el Topo Mayor increpó a la periodista y le aseguró que su labor está enfocada en el rescate voluntario y ayuda a las personas, no es político.

“Yo soy rescatista, yo soy voluntario, soy sociedad civil y no me vas a decir qué diga”, le espetó a la comunicadora.

EPP