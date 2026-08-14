Internacional

De Colombia a Venezuela: Recuento de Comunicadores que Han Cuestionado Ayuda de Topos Mexicanos

Los topos mexicanos han sido blanco de diversas criticas por su labor durante las tareas de rescate en los países afectados por sismos en 2026

Los topos mexicanos han recibido diversas criticas por su trabajo en tareas de rescateFoto: Topos Tlatelolco
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