Un menor de 10 años, identificado como Toñito, resultó gravemente lesionado tras recibir una descarga eléctrica al entrar en contacto con un cable de alta tensión que se desprendió en el fraccionamiento Villas de Sol, en Altamira.

De acuerdo con el testimonio de una comerciante de una tienda ubicada sobre la avenida Pedrera, el cable ya presentaba fallas desde hacía varios meses, pues presuntamente arrojaba chispas de manera constante. La situación, señaló, habría sido reportada a la CFE, sin que en su momento se atendiera el riesgo.

Durante la mañana de este viernes, las condiciones climáticas provocaron que el cable se desprendiera, por lo que personal de Protección Civil acudió al sitio y acordonó de inmediato el área para evitar que las personas se acercaran.

Menor de 10 Años Recibe Descarga Eléctrica en Altamira.Foto: N+

Sin embargo, el menor se dirigía hacia la tienda y habría cruzado el perímetro de seguridad, ingresando a una zona donde se encontraba un charco de agua y el cable energizado. Al entrar en contacto con el área de riesgo, sufrió una fuerte descarga eléctrica y quedó inconsciente.

El menor fue reanimado tras ser localizado sin signos vitales

Cuando el personal de Protección Civil estaba por retirarse del lugar, uno de los elementos se percató de la situación y se acercó al menor, quien no presentaba signos vitales, por lo que comenzó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Minutos después arribó una ambulancia, cuyos paramédicos continuaron con las labores de emergencia y, mediante maniobras de reanimación, lograron restablecer los signos vitales del menor. Posteriormente, fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde fue entubado debido a la gravedad de su estado.