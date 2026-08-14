Accidentes

Menor de 10 Años Recibe Descarga Eléctrica en Altamira

Un menor de 10 años, identificado como Toñito, resultó gravemente lesionado tras recibir una descarga eléctrica al entrar en contacto con un cable de alta tensión en Altamira.

Menor de 10 Años Recibe Descarga Eléctrica en AltamiraMenor de 10 Años Recibe Descarga Eléctrica en Altamira. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tragedia en Altamira: Toñito, de 10 años, revive tras descarga eléctrica. El cable peligroso fue ignorado por meses.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+