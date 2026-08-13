Inicia Mudanza al Nuevo Hospital Civil de Ciudad Madero, Tamaulipas

La mudanza hacia el nuevo Hospital Civil de Ciudad Madero arrancó el día miércoles 12 de agosto, trabajadores del nosocomio ubicado en la colonia Hidalgo Oriente se encargaron de subir a unas camionetas equipo médico, casilleros, entre otras cosas.
A las afueras del Hospital colocaron volantes en donde avisan a la ciudadanía que a partir del 13 de agosto la consulta externa se llevará a cabo en el nuevo hospital, ubicado en la colonia Miramapolis.
Trabajadores afinan los últimos detalles del nuevo hospital
En el nuevo nosocomio hay una cuadrilla de trabajadores realizando diferentes actividades, en la entrada se puede observar a una persona pintando el área de caseta y al fondo detallando el área de urgencias.
La entrada y salida de personal es constante, se espera que para el fin de semana se lleve a cabo su inauguración del Hospital del IMSS Bienestar Ciudad Madero.