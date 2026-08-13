Sociedad

Inicia Mudanza al Nuevo Hospital Civil de Ciudad Madero, Tamaulipas

Comienza el traslado de equipo y personal al nuevo nosocomio; a partir del 13 de agosto la consulta externa operará en las nuevas instalaciones.

Inicia mudanza al nuevo Hospital Civil de Ciudad MaderoInicia mudanza al nuevo Hospital Civil de Ciudad Madero. Foto: N+

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El nuevo Hospital Civil de Ciudad Madero está casi listo. Desde el 13 de agosto, la consulta externa se trasladará a sus nuevas instalaciones.

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