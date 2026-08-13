Topos Mexicanos No Van a Colombia: Estos Son los Desastres Internacionales en Donde Han Ayudado

Ante la decisión del gobierno de Colombia de no permitir el acceso de la brigada mexicana Topos Tlatelolco y al agotarse la 'ventana de vida' para hallar sobrevivientes tras el terremoto de magnitud 7.4, que ha dejado más de 200 muertos, 3 mil heridos y casi 500 desaparecidos, en N+ te presentamos un recuento de los desastres internacionales en los que han ayudado.

Surgidos hace 41 años “a consecuencia del sismo que devastó la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 1985", como un grupo de voluntarios que trabajaron coordinadamente en las acciones de búsqueda y rescate de víctimas, estos fueron apodados "topos".

Desde entonces han acudido a decenas de catástrofes mundiales.

Misiones internacionales más recientes de los Topos Tlatelolco

Venezuela, junio a julio de 2026

Los Topos Tlatelolco desplegaron su brigada en el estado de La Guaira y otras regiones venezolanas tras un doble sismo crítico registrado a finales de junio de 2026. Estuvieron más de 40 días en el terreno realizando evaluaciones estructurales, mitigación de riesgos y labores de recuperación humanitaria.

Turquía, febrero de 2023 a 2024

Debido al terremoto de magnitud 7.8 en Hatay, la labor de los Topos Tlatelolco se extendió en Turquía por meses, debido a que se han convertido en un referente mundial de rescate urbano en estructuras colapsadas (USAR).

Indonesia, 2004

Hombres de Aceh en Indonesia caminan entre los escombros de sus casas devastadas tras el tsunami de 2004. Foto: Reuters

Labores de rescate y recuperación de cuerpos tras el devastador terremoto de 9.1 y posterior tsunami.

Nepal, 2015

Los Topos Tlatelolco se sumaron a la búsqueda de sobrevivientes en estructuras colapsadas tras el terremoto de magnitud 7.8 en la región de Katmandú.

Taiwán, 1999

Apoyaron en el peor terremoto de Taiwán del 21 de septiembre de 1999, el cual tuvo una magnitud de 7.7 grados, causó 2 mil 400 muertos y más de 100 mil heridos, además de una inmensa destrucción.

China, 2008

Realizaron el despliegue en la provincia de Sichuan tras un sismo devastador de magnitud 7.9 el 12 de mayo de 2008.

Japón, 2011

Terremoto de 9.1 en la región de Tohoku, Japón. Foto: EPA

Intervinieron luego del gran terremoto y tsunami de Tohoku en el océano Pacífico el 11 de marzo de 2011, con una magnitud de 9.1, acabando con la vida de más de 15 mil personas.

Haití, 2010

Una de sus misiones más largas y complejas fue luego del terremoto 7.0 de Puerto Príncipe, al rescatar a múltiples personas con vida bajo los escombros.

Chile, 2010

Una niña se sienta entre los escombros dejados por un fuerte terremoto y el posterior tsunami en Llolleo, Chile el 3 de marzo de 2010. Foto: Reuters

Realizaron una movilización inmediata tras el terremoto de magnitud 8.8 y posterior tsunami que afectó la zona centro-sur del país.

HVI